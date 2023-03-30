Спасатели МЧС оказывают помощь автомобилистам в Ростовской области. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ростовской области помощь автомобилистам оказывают спасатели МЧС, сообщает пресс-служба ведомства.

Как рассказал начальник ГУ МЧС России по Ростовской области Сергей Филиппов, сложная дорожная обстановка, связанная с нарушением движения автотранспорта, сложилась на федеральной автодороге М-4 «Дон». Наиболее сложная ситуация наблюдается на двух участках в Каменском и Красносулинском районах.

На участки с затрудненным движением направлены оперативные группы местных гарнизонов пожарной охраны. Организован мониторинг дорожной обстановки с применением видеокамер.

Для оказания помощи в буксировке транспортных средств сосредоточена тяжелая техника от Донского спасательного центра МЧС России и пожарно-спасательных гарнизонов. Также были развернуты пункты обогрева.

Всего работают порядка 60 человек и 40 единиц техники.

Ранее в Каменском районе образовалась многокилометровая пробка. Затор сковал участок дороги от хутора Лесного до Верхнеговейного.

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