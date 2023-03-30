Многокилометровая пробка образовалась в Каменском районе из-за снегопада

На трассе движение транспорта затруднено. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Каменском районе на трассе образовался многокилометровый затор. Соответствующая информация появилась на "Яндекс.Картах".

Пробка возникла на трассе М-4 «Дон». Затор сковал участок от хутора Лесного до Верхнеговейного.

Ранее в Госавтоинпекции по Ростовской области сообщили, что движение транспорта осложнено из-за снегопада и сильного ветра. На трассе плохая видимость. Для безопасности дорожного движения сотрудники Госавтоинспекции ограничили движение фур и грузовиков. Им организовали постановку на автостоянки до улучшения погодных условий: на 801 км – транспорт, движущийся в направлении Ростова-на-Дону, на 993 км –транспорт, движущийся в сторону Москвы.

Для устранения последствий непогоды на этом участке сейчас работает 12 единиц техники. Сотрудники Госавтоинспекции обеспечивают безопасность дорожного движения и оказывают всю необходимую помощь участникам дорожного движения. Водителям стоит быть внимательнее во время движения и соблюдать безопасную скорость для избежания аварийных ситуаций.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Снегопад 30 марта 2023 в Ростове-на-Дону: прямая трансляция с городских улиц

Что происходит на улицах Ростова-на-Дону во время снегопада 30 марта (подробнее)