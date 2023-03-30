Снегопад 30 марта 2023 в Ростове-на-Дону: прямая трансляция с городских улиц

После +18 Ростов погрузился в снежную сказку. Надолго ли? Фото: Екатерина ПОПОВА

30 марта в Ростов снова пришла зима. В городе метель и сильный ветер. Учитывая плюсовую температуру, на дорогах и тротуарах — каша, которая стремительно тает. По прогнозам синоптиков, такая погода продержится в донской столице и Ростовской области два дня - штормовое предупреждение объявлено до 31 марта. Рассказываем и показываем, что происходит на ростовских улицах.

Все уже "переобулись"? Фото: Екатерина ПОПОВА

ЧТО С ПОГОДОЙ?

Согласно прогнозу Ростовского гидрометцентра, в четверг, 30 марта, в Ростове-на-Дону, облачно с прояснениями. Осадки ожидаются и в виде дождя, и мокрого снега, временами — сильные осадки. В первой половине дня — налипание мокрого снега на проводах и деревьях. Ветер северо-западный и западный 6-11 метров в секунду, днем с порывами 12-14 метров в секунду. Температура воздуха днем +2-4 градуса.

Зимний пейзаж рощи в районе Днепровского прислал читатель "КП - Ростов-на-Дону".

Фото: Александр Михайлусь

Напомним, сегодня объявлено штормовое предупреждение. Автомобилистов и пешеходов предупреждали о гололедице с утра пораньше, а на протяжении дня - о возможных перехлестах проводов, обрывах линий электропередач, риске падения деревьев, рекламных щитов и слабо укрепленных конструкций. Поэтому жителей донской столицы и других населенных пунктов региона региона просят обходить стороной легкие постройки, мачты, рекламные щиты и высокие деревья, а также не парковать автомобили под деревьями и слабо укрепленными конструкциями.

Спасатели рекомендуют парковать машины подальше от высоких деревьев. Фото: Екатерина ПОПОВА

СИТУАЦИЯ НА ДОРОГАХ

Мокрым снегом ростовчан не испугать. Это вам не легендарный снегопад 2014-го. Так что утром в Ростове были обычные пятибалльные пробки. "Стояли" все основные городские магистрали во всех районах города, на которых всегда образуются заторы по утрам - от Ворошиловского проспекта в центре города до проспекта Шолохова в Пролетарском районе.

Зима напоминает о себе ростовчанам всегда внезапно. Фото: Екатерина ПОПОВА

В Управлении ГИБДД по Ростовской области просят автолюбителей и пешеходов в условиях снегопада быть особенно внимательными на дорогах. - Водителям нужно держать дистанцию и боковой интервал. Обязательно сбавлять скорость у пешеходных переходов. Нельзя выполнять резкие маневры, которые могут привести к потере контроля над машиной, - рассказали в донской Госавтоинспекции.

Пешеходам рекомендуют при переходе дороги снимать капюшон и наушники из ушей. В темное время суток - носить световозвращающие элементы на вещах.

Напомним, по данным синоптиков, ночью и утром 30-31 марта, а также 1 и 2 апреля ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы от -1 до -4 градусов. Также в указанный период могут пройти дожди и мокрый снег.

А КАК ЖЕ УРОЖАЙ?

Читателей "КП - Ростов-на-Дону" всерьез заботит, как повлияет непогода на будущий урожай. Своими опасениями они делятся в комментариях в нашей группе ВКонтакте.

- Настораживает только то, что начала цвести жердела, а после этого снега еще неделя как минимум будет дождливая. Может, снова не будет урожая жерделы, - задумался один из подписчиков.

"Только почки на деревьях набухли!" - расстроились ростовчане. Фото: Екатерина ПОПОВА

- Вот это юг... Абрикосы и персики накрылись медным тазом, - переживает другая читательница.

- Ну как всегда. Только почки на деревьях набухли, - поддерживает тему ростовчанин.

- Это был контрольный выстрел по цветам и плодовым ранним, - опасается подписчица.

Как успокоили наших читателей ростовские дендрологи, надежда получить хороший урожай еще есть. Главное условие - чтобы после сильного снегопада и дождя не ударил мороз.

Дончан интересует, как скажется снегопад в конце марта на будущем урожае. Фото: Екатерина ПОПОВА

100 СПЕЦМАШИН И 600 УБОРЩИКОВ

Тем временем на улицах донской столицы, по сообщению администрации Ростова-на-Дону, в уборке снега задействованы свыше 600 уборщиков и около 100 единиц спецтехники, в том числе 28 комбинированных машин.

На этот момент реагентами уже обработали не только остановки, тротуары и дорожки, но и опасные участки - мосты, спуски и подъемы.

Более 600 уборщиков и около 100 единиц спецтехники задействованы в ликвидации последствий непогоды. Фото: пресс-служба администрации Ростова-на-Дону

Напомним, непогода сохранится 30 и 31 марта. В этот период возможно налипание мокрого снега на проводах и деревьях. Водителям и пешеходам следует быть особенно внимательными и осторожными.

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