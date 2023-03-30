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НовостиОбщество30 марта 2023 15:29

Из-за снегопада без энергоснабжения остались почти 35 тысяч жителей

Энергетики переведены в режим повышенной готовности
Полина ШЕВЧЕНКО
К оперативно-восстановительным работам в регионе привлечены 343 бригады.

К оперативно-восстановительным работам в регионе привлечены 343 бригады.

Фото: Иван МАКЕЕВ

Из-за непогоды без энергоснабжения остались почти 35 тысяч жителей в 8 районах и 3 городах Ростовской области, сообщил донской губернатор Василий Голубев.

Энергетики переведены в режим повышенной готовности.

К оперативно-восстановительным работам в регионе привлечены 343 бригады: 1244 человека и 640 единиц техники. Их будут выполнять в круглосуточном режиме.

Так как на ближайшие сутки, по прогнозам синоптиков, осадки не прекратятся, было экстренно проведено заседание оперативного штаба ЧС. На нем приняли решение направить к местам заторов дополнительные силы, средства МЧС и пункты обогрева.

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