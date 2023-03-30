Дорогу, на которой застряла «скорая» 30 марта, засыплют щебнем. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Проблемные участки грунтовой дороги по улице 3-я Лазерная засыплют фалом, сообщила пресс-секретарь администрации Ростова Мария Петрова.

Работы планируют провести до 20 апреля текущего года.

Напомним, сегодня там застряла машина «скорой помощи». Реанимация увязла после того, как выехала из колеи. Колеса частично оказались в скользкой размокшей земле, и, по всей видимости, из-за этого автомобиль некоторое время буксировал на месте. Произошедшее вызвало активные обсуждения среди интернет-пользователей.

По информации председателя СНТ, в итоге бригада медиков оказала медицинскую помощь пациентке.

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