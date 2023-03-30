Ростов-на-Дону
ВидеоФотоCovid-19 в РостовеСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ростов-на-Дону
ВидеоФотоCovid-19 в РостовеСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ростов-на-Дону
+1°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество30 марта 2023 14:58

Дорогу, на которой застряла «скорая» 30 марта, засыплют щебнем

Работы проведут до 20 апреля
Полина ШЕВЧЕНКО
Дорогу, на которой застряла «скорая» 30 марта, засыплют щебнем.

Дорогу, на которой застряла «скорая» 30 марта, засыплют щебнем.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Проблемные участки грунтовой дороги по улице 3-я Лазерная засыплют фалом, сообщила пресс-секретарь администрации Ростова Мария Петрова.

Работы планируют провести до 20 апреля текущего года.

Напомним, сегодня там застряла машина «скорой помощи». Реанимация увязла после того, как выехала из колеи. Колеса частично оказались в скользкой размокшей земле, и, по всей видимости, из-за этого автомобиль некоторое время буксировал на месте. Произошедшее вызвало активные обсуждения среди интернет-пользователей.

По информации председателя СНТ, в итоге бригада медиков оказала медицинскую помощь пациентке.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Энергетиков Ростовской области из-за погоды перевели в режим повышенной готовности

В готовности находятся 343 бригады (подробности)