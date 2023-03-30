Энергетиков Ростовской области из-за погоды перевели в режим повышенной готовности

30 марта на Ростовскую область обрушилась непогода Фото: Иван МАКЕЕВ

В Ростовской области из-за непогоды энергетические компании перевели в режим повышенной готовности. Информацию об этом днем 30 марта опубликовали на сайте донского правительства.

- С 30 марта к оперативно-восстановительным работам при необходимости могут приступить 343 бригады из 1244 человек. В готовности находится 640 единиц техники и около 200 резервных источников электроснабжения, - сообщают власти.

Пожаловаться на внезапные отключения электричества можно по бесплатному телефону контакт-центра компании «Россети» или через горячую линию АО «Донэнерго».

Напомним, 30 марта на Ростовскую область обрушилась непогода, по региону с утра идут дожди со снегом. Осадки также обещают в ближайшие несколько дней, до 2 апреля. По ночам возможны заморозки от -1 до -4 градусов.

АЛЛО!

Единый телефон контакт-центра компании «Россети»: 8-800-220-0-220

Горячая линия АО «Донэнерго»: 8-800-222-05-50 (бесплатно по России)

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