В Ростове-на-Дону машина скорой помощи застряла в грязи по пути на вызов

Машина увязла в грязи после того, как выехала из колеи Фото: Иван МАКЕЕВ

В Первомайском районе Ростова-на-Дону машина скорой помощи застряла в грязи и снегу по пути на вызов. Об этом сегодня, 30 марта, в социальных сетях сообщили очевидцы.

Судя по опубликованным фото, желтая реанимация увязла после того, как выехала из колеи. Колеса частично оказались в скользкой размокшей земле, и, по всей видимости, из-за этого автомобиль некоторое время буксировал на месте.

Известно, что инцидент произошел на улице 3-й Лазерной, сравнительно недалеко от инфекционного госпиталя. Предварительно, медицинская помощь требовалась одной из местных жительниц, сейчас с ней все хорошо.

Произошедшее вызвало активные обсуждения среди интернет-пользователей. В комментариях люди все еще удивляются тому, как в городе мог произойти подобный случай. Некоторые выразили претензии к содержанию дороги, но так и не смогли выяснить, в чьем же ведении находится проезжая часть на 3-й Лазерной.

К слову, похожие случаи с застрявшими «скорыми» происходили в Ростовской области в апреле 2021 года, в хуторе Родники, и в январе 2022 года, в Новошахтинске.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Таганроге при пожаре в жилом доме погиб пенсионер, 35 человек были эвакуированы

Предварительная причина случившегося - неосторожность при курении (подробности)