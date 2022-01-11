В Ростовской области машина скорой помощи не приехала к пациенту, застряв в яме по пути на вызов

Фото: vk.com/podslushano_novoshahtinsk.

В Новошахтинске машина скорой помощи застряла в яме по пути к пожилой пациентке. «ГАЗель» несколько часов простояла в яме, а транспорт в итоге доставали сотрудники МЧС.

Вечером 4 января бригада скорой помощи отправилась по вызову на улицу Славы, 32. Медики собирались госпитализировать пожилую женщину с переломом шейки бедра. Но к дому машина так не подъехала, по пути застряв в яме.

Чтобы госпитализировать пациентку, пришлось вызвать еще одну машину. Фото: vk.com/podslushano_novoshahtinsk.

Чтобы госпитализировать пациентку, на место пришлось вызвать еще одну машину. Этот транспорт тоже с трудом передвигался по местным ухабам и остановился за несколько домов. По словам очевидцев, медики шли с женщиной на руках по обледеневшей дороге.

Водитель и соседи пациентки сначала пытались вытащить «скорую» самостоятельно, но потом вызвали МЧС. Как рассказал один из жильцов Денис Ширяев, даже прибывший на место «УАЗ» - «буханка» - не сразу вытянул «ГАЗель». Всего освобождение «скорой» продлилось почти три часа.

Скорую вытащила только машина МЧС. Фото: https://vk.com/podslushano_novoshahtinsk.

ВОДОПРОВОД БЕЗ РЕМОНТА И ДОРОГА БЕЗ АСФАЛЬТА

Денис Ширяев говорит, что этот участок дороги становится непроходимой каждую зиму как минимум 25 лет подряд. Происходит это после порывов водопровода, которые происходят регулярно. Вода растекается по улице, а морозы превращают дорогу в гололед и разрушают асфальт.

— На этом участке и так осталось только пять процентов асфальта, она выглядит как после войны! А из-за обледенения ямы становятся еще больше. Однажды у соседа застрял «Хантер» - внедорожник на грязевой резине! Конечно, ни пожарная машина, ни «скорая» не смогут подъехать. А если бы случилось что-то более серьезное, например, пожар? Никто не знает, что может вдруг случиться! — рассказывает Денис.

Он вспомнил, что в 2012 году жители собирали средства, чтобы трубу все-таки поменяли. Позже сказали, что дом на очереди, которая длится десятый год.

— Порывы устраняют, но этого недостаточно. Водопровод надо ремонтировать, этого никто не делает 25 лет. Сейчас я планирую собрать подписи жителей и отнести их в управление городского хозяйства, чтобы этой проблемой наконец занялись, — говорит мужчина.

УЛИЦА НЕ ВОШЛА В ПРОГРАММУ

В «КП - Ростов-на-Дону» обратилась за комментарием в управление городского хозяйства Новошахтинска.

— Порывы устранили. До 15 января уберут наледь. Аварии устраняем планово. У нас в течение 2020, 2021 и вот 2022 годов водопроводы меняют на 28 улицах. Если улица Славы не вошла (в эту программу — прим.ред.), то войдет в другой раз в какую-то другую, — прокомментировал начальник отдела инженерной инфраструктуры ЖКХ Николай Хропот.

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