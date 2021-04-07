«Извините, но помощь не приедет»: в Ростовской области пациент скончался из-за застрявшей в грязи «cкорой»

Застрявший автомобиль вытаскивали трактором. Очевидцы предположили, что так пациенту и умереть не долго. К несчастью, их слова оказались пророческими.

Пожилой мужчина скончался, не дождавшись «cкорой помощи» в хуторе Родники Кагальницкого района Ростовской области. 6 апреля автомобиль экстренной службы застрял в грязи по дороге к умирающему пациенту, сообщил «КП - Ростов-на-Дону» источник в экстренных службах региона.

Страшный эпизод попал на видео. Местные жители сняли, как трактор с трудом вытаскивает автомобиль экстренной службы из грязи на грунтовой дороге.

– Хочется спросить у главы сельской администрации: когда у нас здесь вот будет дорога? И что людям сказать? Извините, но помощь уже явно не доедет, – грустно рассуждают местные жители, комментируя произошедшее на кадрах видео.

Врач и водитель пытались вначале вытолкать неотложку, но из этого ничего не вышло. Тогда на помощь медикам пришел местный тракторист. В итоге с помощью тяжелой техники скорую вытащили из «грязевой» ловушки. Но было уже слишком поздно. Пожилой мужчина скончался у себя дома, так и не дождавшись медицинской помощи. Врачам оставалось констатировать смерть.

К сожалению, ситуация была предсказуема. По словам местных жителей, после любого дождя в Родники не проехать, не пройти.

– Этот мужчина жил в трех домах от меня вместе с женой, сыном и внуками. Он давно болел. В последнее время не ходил. Вначале передвигался на ходунках, потом – на инвалидном кресле, а позже и вовсе слег. А дорог у нас нет и в помине. К нам после дождя ни «скорая», ни пожарная не доедут, – рассказала пенсионерка.

Следственное управление СКР по Ростовской области уже занимается инцидентом. В пресс-службе «КП» сообщили, что ведется доследственная проверка.

– По указанию руководителя следственного управления опубликованная в СМИ информация о смерти человека, к которому не успела доехать «скорая помощь» из-за бездорожья, проверяется. В ряде СМИ опубликована информация о том, что в хуторе Родники Кагальницкого района автомобиль скорой медицинской помощи не смог проехать по бездорожью к пациенту, который, не дождавшись медицинской помощи, скончался. Чтобы проверить информацию, по указанию руководителя следственного управления Аслана Хуаде организована доследственная проверка, – сообщили в донском следкоме.

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