Истории пяти ростовских красавиц, жизнь которых оборвалась слишком рано

Всем девушкам было не больше 28. Фото: соцсети.

За последние пять лет в Ростовской области произошло сразу несколько трагедий, которые потрясли всех. Жертвами преступников стали четыре девушки, которые только начинали жизнь. «КП» вспоминает истории ростовских красавиц, которые покинули мир слишком рано.

ПОБОЯЛСЯ, ЧТО ОБ ИЗМЕНЕ УЗНАЕТ ЖЕНА

27-летняя Дарья Тарановская переехала в Батайск из Волгоградской области. Она сняла квартиру, устроилась на работу в строительную компанию. В новом городе общительная и жизнерадостная девушка быстро нашла друзей и молодого человека. Однажды в общей компании она познакомилась с 33-летним Александром.

Дарья Тарановская переехала в Батайск из Волгоградской обалсти. Фото: соцсети.

Однако «сказка» продлилась недолго. Выяснилось, что у Александра уже была девушка, с которой он жил в гражданском браке. Мужчина расстался с Дарьей. А через время она бесследно пропала.

Тело женщины нашли в Кумженской роще. Поначалу бывший бойфренд свою причастность категорически отрицал. А однажды даже устроил сцену — обещал найти преступника и «разобраться». Однако позже Александр признался, что это его рук дело. На одной из встреч Дарья сообщила ему, что беременна и делать аборт не собирается. Мужчина решился на преступление, потому что побоялся, что об измене узнает гражданская жена.

ВЫШЛА ЗА ПОСЫЛКОЙ И ПРОПАЛА

25-летняя Мария Лыткина пропала в 2018 — буквально через пару дней после дня рождения. Подруги Маши вспоминали, что перед исчезновением с ней случилась странная история. Девушке позвонил курьер и сообщил, что должен передать ей посылку. Ростовчанка удивилась, ведь она ничего не заказывала и сюрпризов не ждала. Но любопытство взяло верх — девушка договорилась встретиться с курьером.

В 2018 году Мария Лыткина вышла забрать посылку и пропала. Фото: соцсети.

На следующий день она вышла с работы «на секундочку» забрать посылку. С тех пор Марию больше никто не видел. Спустя несколько дней ее тело нашли в Аксайском районе.

Выяснилось, что вместо курьера к Маше приехал ее бывший парень. Он якобы хотел лично поговорить с ней после ссоры. Уговорив девушку сесть к нему в машину, вывез за город и убил.

ОТКАЗАЛАСЬ ЗНАКОМИТЬСЯ

23-летняя Мария Перебейнос пропала летом 2018 года. Ростовчанка любила спорт и после всех дел ходила бегать и делать зарядку в близлежащей роще. В один из таких вечеров она не вернулась.

Мария Перебейнос не вернулась с пробежки. Фото: соцсети.

Спустя три дня поисков труп Марии нашли возле монастыря в Северном районе. А вот преступника задержали только спустя почти год после трагедии. Оказалось, что происшествие случилось почти сразу после того, как он освободился из колонии. Он прогуливался в роще как раз в тот момент, когда там была Мария. Заметив молодую привлекательную девушку, мужчина настойчиво попытался с ней познакомиться. Когда та ответила отказом, напал на нее.

СОВЕРШАЛ НАПАДЕНИЯ 20 ЛЕТ

Пожалуй, самой громкой стала история 24-летней жительницы Суворовского Маргариты Кузьминовой. Она пропала через несколько месяцев после убийства Марии Перебейнос. Еще одно исчезновение молодой девушки потрясло город — ростовчане тут же начали прочесывать окрестности.

Много подозрительного было и в самом исчезновении. Девушка вышла прогуляться возле дома с одним телефоном и не вернулась. Внезапно «загулять» Маргарита не могла — все ее знали, как порядочного и ответственного человека, заботливую дочь.

Маргарите было всего 24 года. Фото: соцсети.

Девушка также стала случайной жертвой преступления. Убийцу Давида Сарабашяна задержали через несколько месяцев. Оказалось, что он совершал нападения на протяжении 20 лет, а на его счету не одна поломанная судьба. Его приговорили к пожизненному заключению.

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