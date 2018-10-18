СКР возбудило дело: в Ростове-на-Дону в Суворовском пропала 24-летняя Маргарита Кузьминова

СЕГОДНЯ 15:28 2018-10-18T15:53:16+03:00

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Следком возбудил уголовное дело по факту убийства 24-летней Маргариты Кузьминовой, которую вот уже второй день ищут в Суворовском, где проживает девушка. По одним сведениям, она вечером выскочила из дома в магазин, по другим - встретиться с подругой, после чего пропала, а телефон, который она взяла с собой, выключен.

- По данным следствия, 16 октября примерно в 21:00 она ушла из дома, расположенного по улице Платона Кляты, до настоящего времени ее местонахождение не установлено, - рассказала Галина Гагалаева, старший помощник руководителя СУ СК России по Ростовской области.

Учитывая, что девушка никуда уезжать не собиралась, мало того, оставила дома все свои документы, а утром ей надо выходить на работу в банк, следствие полагает, что она могла стать жертвой преступления.

В социальных сетях организованы поиски девушки. Порядка ста человек прочесывают окраины города и расклеивают листовки. Появилась информация о том, что она найдена мертвой, но она официально не подтверждается.

ВНИМАНИЕ!

Требуется помощь в розыске Маргарины Кузьминовой

Приметы: на вид 25 лет, европейского типа, рост 160-165 см., волосы прямые крашеные в темно-рыжий цвет, длиной до 30 см. Была одета в черную кожаную куртку с вышитым рисунком в виде цветов, джинсы голубого цвета, свитер оранжевого цвета крупной вязки, кеды белого цвета. На ней были золотые украшения: цепочка, серьги, два золотых кольца, одно из которых с белым камнем. С собой она также взяла телефон марки «Айфон»

Граждан, которым известны сведения о месте нахождения пропавшей, обстоятельства ее исчезновения, просят обратиться в следственный отдел по Октябрьскому району по телефону: 8 (8632) 210-66-88 или в отдел полиции - «02».

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