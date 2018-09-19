Маньяк еще на свободе: задержанный по делу об убийстве девушки на Северном оказался невиновным

СЕГОДНЯ 11:15 2018-09-19T11:31:35+03:00

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Появились новости по делу об убийстве 23-летней девушки на Северном, тело которой было обнаружено в начале сентября. Как стало известно «КП-Ростов» из неофициальных источников, сотрудникам правоохранительных органов удалось найти мужчину, якобы причастного к преступлению. Это бездомный из соседнего региона, который поселился в роще возле монастыря.

- Этого бездомного видели многие, - рассказала местная жительница. - Он появился у Свято-Иверского женского монастыря в начале лета, вел себя смирно, спокойно, не из буйных. Какие-то вещи притащил, костры иногда разводил, не более...

Сразу после убийства девушки бездомный пропал, после чего в сети появились снимки предполагаемого преступника. Его нашли, и, как оказалось, подозрения не подтвердились, потому мужчину отпустили. Несмотря на то, что в поисках участвуют десятки спецов, установить виновного пока не удается.

Тем временем местные жители практически прекратили гулять в роще, люди обходят стороной страшное место.

- Здесь и раньше крутились подозрительные и мутные личности, как-то сама едва отбилась, - говорит жительница Северного. - Даже обращалась в полицию с просьбой усилить патрулирование, но реакции не заметила. Сейчас место убийства обходят стороной даже люди с питомцами. Страшно.

Напомним, Мария пропала без вести вечером 30 августа. Она отправилась на пробежку, а назад в квартиру, которую она снимала на Северном вместе с подругой, не вернулась. На телефон она тоже не отвечала. Родные, зная, насколько ответственной в этом смысле была девушка, ее родные забили тревогу и обратились в полицию. Через несколько дней метрах в трехстах от Пацаева, у монастыря, в зарослях камыша, нашли окровавленное тело ростовчанки. Неизвестный нанес ей несколько ударов ножом, в том числе - по горлу. В убитой опознали Марию. Пропали ее смартфон и сотовый телефон. В СМИ появилась информация, что неизвестный над ней надругался, но она не подтвердилась. В региональном следкоме возбудили уголовное дело только по факту убийства.