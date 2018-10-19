2018-10-19T14:34:10+03:00
Общество

В Ростове-на-Дону найдена мертвой 24-летняя Маргарита Кузьминова, которую два дня искали волонтеры и полицейские

На месте работает следственно-оперативная группа
Ирина ЛЕНЕВСКАЯ
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Маргарита найдена мертвой. Фото: соцсетьМаргарита найдена мертвой. Фото: соцсеть
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Увы, но наихудшие опасения подтвердились. Спустя два дня активных поисков обнаружено тело 24-летней Маргариты Кузьминовой, которая пропала вечером 16 октября. Девушка выскочила из дома буквально на пару минут, взяв с собой только сотовый телефон. По одной версии - в продуктовый магазин, по другой - на встречу с подругой. Через некоторое время она перестала отвечать на звонки, геолокация показала, что телефон был выключен на территории Суворовского района, где она и жила с родителями, получается, фактически возле дома.

Учитывая, что девушка подозрительных знакомств не водила, всегда сообщала родным о своих планах, то есть не могла просто так уехать, а на работе в банке не появилась, уже на следующий день начались активные поиски Маргариты.

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Сотни волонтеров прочесывали территорию вокруг жилого района, приехали водолазы и кинологи с собаками.

Сотни людей до позднего вечера искали Риту. Фото: ВК "Подслушано ЖК Суворовский".

Сотни людей до позднего вечера искали Риту. Фото: ВК "Подслушано ЖК Суворовский".

По данным «Комсомолки», тело девушки нашли возле продуктового магазина, о причинах смерти ничего пока неизвестно. На месте работает следственно-оперативная группа.

Официальная информация пока не поступала, но близкие подтвердили печальную новость.

- Маргариту нашли убитой. Просьба пока не звонить и не писать родным, - сообщила сестра Анастасия.

Девушку нашли у продуктового магазина. Фото: ВК "Подслушано ЖК Суворовский".

Девушку нашли у продуктового магазина. Фото: ВК "Подслушано ЖК Суворовский".

Напомним, накануне, 18 октября, региональный следком сообщил о возбуждении уголовного дела по факту безвестного исчезновения Маргариты Кузьминовой. В случившемся усмотрели убийство.

- В связи отсутствием данных о намерении Маргариты Кузьминовой на длительное время убыть в неизвестном направлении или сменить место жительства, наличием дома пропавшей личных документов, одежды, без которых она не могла обойтись, у следствия имеются основания полагать, что она стала жертвой преступления, - пояснили в СУ СК России по РО.

"Комсомольская правда-Ростов" приносит глубокие соболезнования родным и близким погибшей.

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Мария пропала без вести вечером 30 августа. Она отправилась на пробежку, а назад в квартиру, которую она снимала на Северном вместе с подругой, не вернулась. На телефон она тоже не отвечала. Родные, зная, насколько ответственной в этом смысле была девушка, ее родные забили тревогу и обратились в полицию. Через несколько дней метрах в трехстах от Пацаева, у монастыря, в зарослях камыша, нашли окровавленное тело ростовчанки. Неизвестный нанес ей несколько ударов ножом, в том числе - по горлу. В убитой опознали Марию. Пропали ее смартфон и сотовый телефон (подробности)

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