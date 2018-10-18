В Ростове-на-Дону волонтеры и полиция ищут пропавшую 24-летнюю девушку
В Ростове-на-Дону вторые сутки ищут пропавшую 24-летнюю девушку. В социальных сетях появилась ориентировка на Маргариту Кузнецову, которая вечером 16 октября вышла из дома в микрорайоне Суворовский и не вернулась. Родственники ростовчанки написали заявление в полицию.
Рост пропавшей - 170 сантиметров. У нее худое телосложение, длинные русые волосы и зеленые глаза. Была одета в синие джинсы, белые кеды, черную куртку с красно-синей вышивкой на плечах в виде цветов и оранжевый свитер.
В ночь на 18 октября девушку по микрорайону искали около сотни волонтеров поискового отряда "Лиза Алерт Юг", пока безрезультатно.
Ориентировка поискового отряда "Лиза Алерт Юг" (Ростов-на-Дону).
Если вам что-либо известно о местонахождении девушки, полицейские просят незамедлительно сообщить об этом по телефонам:
(863) 249-10-50 или 02