2018-10-18T12:16:28+03:00
Общество

В Ростове-на-Дону волонтеры и полиция ищут пропавшую 24-летнюю девушку

Маргарита Кузнецова вышла из дома и не вернулась
Илья БОГОМОЛОВ
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Волонтеры ищут пропавшую девушку ночью. Фото из группы ВК "Подслушано ЖК Суворовский".Волонтеры ищут пропавшую девушку ночью. Фото из группы ВК "Подслушано ЖК Суворовский".
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В Ростове-на-Дону вторые сутки ищут пропавшую 24-летнюю девушку. В социальных сетях появилась ориентировка на Маргариту Кузнецову, которая вечером 16 октября вышла из дома в микрорайоне Суворовский и не вернулась. Родственники ростовчанки написали заявление в полицию.

Рост пропавшей - 170 сантиметров. У нее худое телосложение, длинные русые волосы и зеленые глаза. Была одета в синие джинсы, белые кеды, черную куртку с красно-синей вышивкой на плечах в виде цветов и оранжевый свитер.

В ночь на 18 октября девушку по микрорайону искали около сотни волонтеров поискового отряда "Лиза Алерт Юг", пока безрезультатно.

Ориентировка поискового отряда "Лиза Алерт Юг" (Ростов-на-Дону).

Ориентировка поискового отряда "Лиза Алерт Юг" (Ростов-на-Дону).

Если вам что-либо известно о местонахождении девушки, полицейские просят незамедлительно сообщить об этом по телефонам:

(863) 249-10-50 или 02

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