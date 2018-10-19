2018-10-19T20:04:54+03:00
Происшествия

Подробности убийства в Суворовском: 24-летняя девушка была раздета и задушена

Донской следком официально подтвердил информацию об обнаружении тела
Ольга КУПОРОВА
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Маргарита погибла, когда вечером вышла прогуляться. Фото: соцсетиМаргарита погибла, когда вечером вышла прогуляться. Фото: соцсети
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Стали известны подробности страшного убийства в Суворовском, где найдено тело 24-летней Маргариты, пропавшей вечером 16 октября. Тело девушки нашли в небольшом овраге возле продуктового магазина, часть одежды на ней отсутствовала, также рядом не было мобильного телефона. Полагают, что она была задушена еще в день исчезновения.

- В настоящее время следователи совместно с криминалистами следственного управления проводят осмотр места происшествия, - рассказали в СУ СК России по Ростовской области. - Назначено проведение судебно-медицинской экспертизы с целью установления точной причины смерти девушки.

Согласно неофициальным данным «Комсомолки», правоохранительным органам удалось обнаружить камеры наблюдения, которые зафиксировали последние минуты ее жизни. Она вышла из дома (улица Платона Кляты) около девяти вечера, прошлась до велосипедной дорожки, где завернула, пропав с зоны видеонаблюдения, получается, фактически она шла навстречу убийце, потому что буквально через десять минут, когда ей позвонили родные, она не ответила на звонок.

- Часть одежды пока не нашли, - добавил источник.

Напомним, чуть больше месяца назад в том же Октябрьском районе была убита другая девушка. Мария отправилась на пробежку, но домой не вернулась. Позже тело обнаружили в камышах. Часть ее одежды, сотовый телефон и ключи пропали. Пока, по данным «КП-Ростов», два уголовных дела не объединяют, но это не исключено.

Мария пропала во время вечерней пробежки, через два дня нашли ее тело. Фото: соцсети

Мария пропала во время вечерней пробежки, через два дня нашли ее тело. Фото: соцсети

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Мария пропала без вести вечером 30 августа. Она отправилась на пробежку, а назад в квартиру, которую она снимала на Северном вместе с подругой, не вернулась. На телефон она тоже не отвечала. Родные, зная, насколько ответственной в этом смысле была девушка, ее родные забили тревогу и обратились в полицию. Через несколько дней метрах в трехстах от Пацаева, у монастыря, в зарослях камыша, нашли окровавленное тело ростовчанки. Неизвестный нанес ей несколько ударов ножом, в том числе - по горлу. В убитой опознали Марию. Пропали ее смартфон и сотовый телефон (подробности)

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