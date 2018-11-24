Убийство Маргариты Кузьминовой в Суворовском раскрыто: в Ростове-на-Дону задержан подозреваемый в нападении на девушек

В Ростове-на-Дону раскрыто убийство 24-летней Маргариты Кузьминовой. Во всяком случае есть подозреваемый - 37-летний местный житель. Он уже признался в преступлении и активно дает показания, которые проверяются.

- В настоящее время он задержан, с его участием следователи выполняют необходимые следственные действия, - рассказала Галина Гагалаева, старший помощник руководителя СУ СК России по РО.

В региональном следкоме отмечают, что ростовчанин подозревается еще в двух преступлениях, которые произошли еще в 2000 и 2001 годах. Тогда были убиты девушки на Оганова и Ленинаване.

Маргариту нашли возле володорожкиФото: соцсети

- С момента возбуждения уголовного дела (после пропажи 24-летней Маргариты - автр) проводилась ежедневная кропотливая работа по установлению и задержанию лица, причастного к совершению преступления, - пояснили в региональном следкоме. - Версий было несколько, все они проверялись, одновременно анализировались уголовные дела прошлых лет, сопоставлялись результаты различных экспертиз.

Родители поблагодарили всех за поиски РитыФото: соцсети

Так удалось вычислить подозреваемого.

Напомним, Маргарита пропала 17 октября, когда отправилась на прогулку. По одной версии - в продуктовый магазин, по другой - на встречу с подругой. Выскочила ненадолго, прихватив лишь куртку-косуху и сотовый телефон, не взяв ни сумочку, ни документы, ни деньги.

Камера наблюдения зафиксировала, как она вышла из дома, завернула в сторону велосипедной дорожки, которая идет вдоль многоквартирных домов. Нельзя сказать, что это окраина. Суворовский - новый жилой район, который только осваивается, есть пустыри, лесополоса. Уже через несколько минут Рите позвонили на телефон, но она не ответила. Наутро в социальных сетях кинули клич добровольцы. Спустя два дня нашли ее тело. Изувер снял с нее одежду и задушил.

19.10.2018 Ростов-на-Дону: место, где нашли убитую Маргариту Кузьминову.Ростов Главный в Instagram https://www.instagram.com/rostovnadonuvk/ Ростов Главный в Telegram https://t.me/joinchat/AAAAAESGLMFNfRT7TLdp2g Ростов Главный в ВК https://vk.com/rostovnadonu Чат Ростова https://t.me/rostovnadonuchat

Как оказалось, подозреваемый случайно заметил одинокую девушку, которая шла по велодорожке, после чего напал на нее сзади. Известно, что мужчина коренной житель города, женат, воспитывает двоих детей.

В ПАМЯТЬ О РИТЕ ПОСАДИЛИ БЕРЕЗУ

Убийство сплотило ростовчан, которые продолжают писать слова соболезнования на странице Риты, пытаясь поддержать ее родителей в тяжелое время: «Больно, хоть и не знала девочку. Сил родителям пережить такое горе», «Близкие Маргариты, держитесь! Весь город переживает вместе с вами», «В детстве знала Риточку - веселая и хорошая», «Смотрю страницу и плачу: какая жизнерадостная девочка была, просто лучик солнца. Царство небесное тебе, ангел!». Весь город действительно соболезнует родителям. В День древонасаждения жители Суворовского района посадили березу в память о погибшей девушке. Настроение здесь настолько тяжелое, что местные жители не просто призывают девушек не ходить одним, но и предлагают создать народные дружины до того времени, пока преступник будет задержан.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Подозреваемый не причастен к загадочному убийству Марии Перебейнос

Еще одно убийство - Марии Перебейнос остается не раскрытым. Как стало известно "Комсомолке", подозреваемый не причастен к нападению. Девушка, напомним, пропала без вести 30 августа, отправившись на пробежку по улице Борко, но назад в квартиру, которую снимала на Северном вместе с подругой, не вернулась. Родные забили тревогу и обратились в полицию. Камеры наблюдения как раз и показали, как она в последний раз выходила из дома: в черных спортивных штанах и белой майке. Через несколько дней метрах в трехстах от Пацаева, в зарослях камыша, нашли окровавленное тело Марии. Неизвестный нанес ей несколько ударов ножом, в том числе - по горлу.