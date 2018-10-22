После убийства девушки в Суворовском ростовчане собираются в народные дружины

СЕГОДНЯ 15:28 2018-10-22T15:59:41+03:00

24-летняя Маргарита вышла из дома на несколько минут, позже ее обнаружили задушенной в овраге.

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ПО ВСЕМУ РАЙОНУ ИСКАЛИ ТРИ ДНЯ

Первые сообщения о пропаже 24-летней Маргариты появились утром 17 октября в социальных сетях, где начался сбор волонтеров. Накануне вечером девушка, которая несколько лет назад переехала вместе с родителями из Целины в Суворовский микрорайон Ростова, вышла на прогулку. По одной версии - в продуктовый магазин, по другой - на встречу с подругой. Выскочила ненадолго, прихватив лишь куртку-косуху и сотовый телефон, не взяв ни сумочку, ни документы, ни деньги.

Камера наблюдения зафиксировала, как она вышла из дома, завернула в сторону велосипедной дорожки, которая идет вдоль многоквартирных домов. Нельзя сказать, что это окраина. Суворовский - новый жилой район, который только осваивается, есть пустыри, лесополоса. Уже через несколько минут Рите позвонили на телефон, но она не ответила. Наутро в социальных сетях кинули клич добровольцы.

- Может, уехала с другом? - спрашивали одни.

- Не могла, - утверждали знакомые девушки. - Рита должна была выйти на работу в банк, она ответственный человек и не могла заставить переживать своих родителей.

На вторые сутки после пропажи девушки региональный следком сообщил о возбуждении уголовного дела по факту убийства.

ЗА СУТКИ ЗОНА ПОИСКОВ РАСШИРИЛАСЬ

Геолокация звонков Риты показала, что она пропала, находясь рядом с домом - на территории Суворовского района. Именно здесь развернулись основные поиски. Добровольцы приехали не только из других районов Ростова, но и Таганрога, Батайска, Азова. Была надежда на квадрокоптер, который подняли в воздух, чтобы оперативнее исследовать территорию.

Все надеялись на лучшее, но увы. Тело Маргариты нашли рядом с той самой велосипедной дорожкой - она лежала в небольшом овраге в кустах. Изувер снял с нее часть одежды и задушил.

Согласно неофициальным данным «Комсомолки», скорее всего, девушка была убита в день своего исчезновения. Камера наблюдения, которая зафиксировала, как она поворачивает на велодорожку, сняла фактически последние минуты ее жизни. Получается, что Рита свернула навстречу своему убийце.

После опознания родители девушки поблагодарили неравнодушных людей за поиски:

19.10.2018 Ростов-на-Дону: место, где нашли убитую Маргариту Кузьминову.Ростов Главный в Instagram https://www.instagram.com/rostovnadonuvk/ Ростов Главный в Telegram https://t.me/joinchat/AAAAAESGLMFNfRT7TLdp2g Ростов Главный в ВК https://vk.com/rostovnadonu Чат Ростова https://t.me/rostovnadonuchat

- Благодарим всех, кто оказался неравнодушным к беде другого человека. Всех, кто принял участие в поиске, тех, кто не смог, но был готов к этому. Всех, кто был мысленно с нами.

21 октября Рита была похоронена в Целине.

.Фото: соцсети

В ПАМЯТЬ О РИТЕ ПОСАДИЛИ БЕРЕЗУ

Убийство сплотило ростовчан, которые продолжают писать слова соболезнования на странице Риты, пытаясь поддержать ее родителей в тяжелое время: «Больно, хоть и не знала девочку. Сил родителям пережить такое горе», «Близкие Маргариты, держитесь! Весь город переживает вместе с вами», «В детстве знала Риточку - веселая и хорошая», «Смотрю страницу и плачу: какая жизнерадостная девочка была, просто лучик солнца. Царство небесное тебе, ангел!». Весь город действительно соболезнует родителям. В День древонасаждения жители Суворовского района посадили березу в память о погибшей девушке. Настроение здесь настолько тяжелое, что местные жители не просто призывают девушек не ходить одним, но и предлагают создать народные дружины до того времени, пока преступник будет задержан.

ВОПРОС РЕБРОМ

В Ростове - маньяк?

Чуть больше месяца назад в том же Октябрьском районе, но на улице Пацаева, рядом с женским монастырем, была убита другая девушка. 23-летняя Мария Перебейнос 30 августа, в семь часов вечера, выскочила на вечернюю пробежку в спортивной одежде, после чего перестала отвечать на звонки. Ее якобы видели возле рощи, куда она свернула. Спустя три дня тело девушки нашли в камышах. Неизвестный перерезал ей горло. Поначалу подозрения пали на бездомного, который все лето прожил рядом с монастырем, его нашли, допросили, но отпустили. Преступление до сих пор не раскрыто, а местные жители стороной обходят рощу.

Мария была убита 30 августа. Фото: соцсети

- Здесь и раньше крутились подозрительные и мутные личности, как-то сама едва отбилась, - рассказала жительница Северного. - Даже обращалась в полицию с просьбой усилить патрулирование, но реакции не заметила. Сейчас место убийства обходят стороной даже люди с питомцами. Страшно.

Пока, по данным «КП», два уголовных дела не объединяют, но это не исключено, несмотря на то, что девушки были убиты разными способами, - одна задушена, другая умерла от ножевых ранений.

- В настоящее время назначено проведение судебно-медицинской экспертизы, - пояснили в СУ СК России по Ростовской области. - Сотрудниками полиции выполняются оперативные мероприятия, направленные на установление лица, причастного к совершению преступления.

КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА

«Если жители объединятся с полицией, преступление будет раскрыто!»

- Я считал, считаю и буду считать, если народ (пусть на условиях анонимности) поделится информацией, - ведь кто-то кого-то видел, случайно снял на регистратор и т.д., а также одновременно люди начнут патрулировать улицы, - то это преступление можно раскрыть. А также предупредить новые нападения, если речь действительно идет о серийном преступнике, - сказал «КП» полковник Юрий Орлов, ветеран уголовного розыска. - Но все должно быть организованно. Есть ТСЖ, нужно провести собрание жильцов, обязательно пригласив сотрудника полиции, чтобы вместе патрулировать улицы. Былая практика показывает: когда совершались подобные преступления, общественность поднималась, действовала вместе с сотрудниками милиции, то преступление рано или поздно раскрывали. А бездействие смерти подобно!