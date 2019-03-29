В Ростове-на-Дону задержан подозреваемый в убийстве 23-летней Марии Перебейнос на Северном

В Ростове-на-Дону задержан подозреваемый в убийстве 23-летней Марии Перебейнос, тело которой нашли в камышах возле стен Свято-Иверского монастыря. Информацию официально подтвердил следственный комитет.

- По версии следствия он совершил убийство 23-летней жительницы Ростова-на-Дону, тело которой было обнаружено ночью 3 сентября в Ворошиловском районе, - сообщили в следкоме. - В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершения преступления.

Напомним, сотрудница литейной мастерской Мария Перебейнос пропала 30 августа, когда вечером отправилась на пробежку в рощу. Камеры наблюдения зафиксировали, как она в спортивной форме вышла из дома около семи вечера, а вот обратно не вернулась. Девушка снимала квартиру, потому родные забили тревогу только на следующий день, когда не смогли дозвониться.

Через несколько дней метрах в трехстах от улицы Пацаева, в зарослях камыша, нашли окровавленное тело Марии. Неизвестный нанес ей несколько ударов ножом, в том числе — по горлу. Пропали смартфон и ключи. Поначалу в СМИ появлялась информация о том, что перед смертью девушка была еще и изнасилована, однако официального подтверждения этому нет.

Убийство Марии связывали с другим преступлением - нападением на Маргариту Кузьминову, но, как стало известно «КП-Ростов», они совершены разными людьми.

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Главный подозреваемый заявил, что получилось все спонтанно. Они действительно расстались полтора года назад, но якобы Мария преследовала его, писала сообщения, обещала рассказать обо всем супруге (мужчина женат). Станислав (имя изменено – авт.) просил ее успокоиться, но девушка продолжала угрожать, потому и решил семьянин поговорить с «разлучницей» лично. Убивать не хотел. Бывшие возлюбленные поехали в сторону Старочеркасской, где у дороги поссорились. И мужчина не сдержался. Нанес девушке несколько ножевых ранений. Тело закопал в неподалеку от гольф-клуба (подробности)