Ростовскому садисту и убийце девушек дали пожизненный срок

В Южном окружном военном суде огласили приговор 39-летнему Давиду Сарабашяну, признанному виновным в изнасиловании и убийстве 24-летней ростовчанки Маргариты Кузьминовой в октябре 2018 года в микрорайоне «Суворовский». И в аналогичных изнасилованиях и убийствах еще четверых женщин.

ПРОПАВШАЯ МАРГАРИТА

Маргарита Кузьминова пропала 16 октября 2018 года. В новую квартиру в микрорайоне «Суворовский» переехала с родителями из поселка Целина. После окончания вуза устроилась на работу в банк. Вышла вечером из дома ненадолго. И не вернулась…

Искали Маргариту всем Ростовом. А нашли спустя пару дней, там же в «Суворовском», недалеко от велосипедной дорожки - изнасилованной и задушенной. Ростовчане сразу же заговорили о появлении нового маньяка. На теле убитой девушки он оставил свои биологические следы.

Получив ДНК преступника, следователи следственного управления Следственного комитета России по Ростовской области стали пласт за пластом поднимать все похожие преступления прошлых лет. И тут ждало открытие: ДНК задушившего Маргариту Кузьминову полностью совпало с ДНК душегуба, расправившегося в 2000 году на Военведе с 32-летней Ольги Корольковой.

РОКОВАЯ САМОВОЛКА

Ольга Королькова проживавала в доме на улице Оганова. Женщина работала ювелиром на комбинате прикладного искусства. В гости к Ольге и ее жениху тогда приехала ее подруга. Засиделись допоздна за накрытым столом. Потом Ольга отправилась провожать подругу до остановки.

Наутро истерзанное тело Оли обнаружили в нескольких метрах от ее дома, в опавшей листве. Женщина была изнасилована и задушена ремнем…

Преступление долгие годы оставалось не раскрытым. Предполагали, что убийство мог совершить кто-то из военнослужащих воинской части, расположенной неподалеку, отправившийся в самоволку. Но отцы-командиры тогда засвидетельствовали, что все срочники находились якобы на месте. Время показало, что это было не так…

СЕМЬЯНИН И САДИСТ

Ниточкой, которая привела к душителю женщин, начавшему свои вылазки еще 18 лет назад, и стала самая точная на сегодняшний день в мире геномная экспертиза.

Слюну для нее попросили сдать всех мужчин старше определенного возраста на Военведе и в «Суворовском». «Пазл» полностью сошелся, когда получили данные экспертизы слюны 37-летнего (на тот момент ему было столько лет) Давида Сарабашяна, дорожного рабочего, укладывавшего асфальт на «Суворовском» и проживавшего поблизости.

Психиатрическая экспертиза признала Давида Сарабашяна вменяемым. Однако обнаружила склонность к садизму. Фото: CУ СК по Ростовской области

В 2015-м его уже задерживали по подозрению в попытке нападения на девушку в Стройгородке. Жертва оказала нападавшему активное сопротивление. Но потом засомневалась: «Он ли?». Тихий трудяга, любящий муж, отец двух сыновей 16-ти и полутора лет…

Маргариту Сарабашян он как раз и подкараулил, когда ходил за покупками для своих детишек в «Пятерочку». Увидел, как девушка села на скамейку. Подкрался сзади. Набросил ей на шею как удавку свою скрученную куртку. Давид объяснял, что находило на него что-то такое, когда он выпьет…

Психиатрическая экспертиза признала его вменяемым. Однако обнаружила такое отклонения в сексуальных предпочтениях как садизм. Следствие выяснило, что он причастен к убийству и изнасилованию общей сложности пяти женщин.

В том же 2000-м, будучи военнослужащим, убил еще одну 27-летнюю ростовчанку. В хуторе Ленинаван в ноябре 2001 года и на улице Малиновского в Ростове в июле 2003 года напал на 16-летнюю девушку и 41-летнюю женщину.

Южный окружной военный суд признал Давида Сарабашяна виновным. И приговорил к пожизненному лишению свободы.

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