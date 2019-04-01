Серийный лифтер-убийца объявился в Ростове-на-Дону спустя 15 лет

Стала известна личность подозреваемого в убийстве 23-летней Марии Перебейнос, которая пропала в конце лета прошлого года, а через три дня ее тело обнаружили в камышах у женского монастыря. Неизвестный нанес ей несколько ударов ножом и перерезал горло. За несколько месяцев по уголовному делу были проверены десятки людей, одного даже продержали несколько дней в изоляторе, но отпустили. Задержанный - 37-летний Дмитрий Серменко (имя изменено). Согласно официальной версии, именно он расправился с сотрудницей литейной мастерской.

- По версии следствия, он совершил убийство 23-летней жительницы Ростова-на-Дону, тело которой было обнаружено ночью 3 сентября в Ворошиловском районе, - сообщили в региональном следкоме.

Мария ПеребейносФото: СОЦСЕТИ

«ЛИФТЕР» С СЕВЕРНОГО

Имя, фамилия, отчество и год рождения подозреваемого в убийстве девушки один в один совпадают с преступником по кличке Лифтер. В 2003-2004 годах он держал в страхе весь Северный. В течение месяца он совершил серию нападений на девушек и женщин в многоэтажных домах. Все преступления происходили в одном квадрате: между улицами Комарова №9/2 и Космонавтов №10. Действовал грабитель и убийца по одной схеме: в лифте или у дома, когда не было прохожих, угрожая ножом, требовал украшения и деньги.

Интересно, что тогда, в 2004 году, «Комсомолка» помогла раскрыть все нападения. В газете был опубликован снимок злоумышленника, благодаря чему отозвалась одна из потерпевших.

- У нас на площадке два лифта - один огромный, рассчитанный на десять человек, другой обычный, - рассказала одна из жертв Лифтера. - Вместе со мной зашел парень. По его взгляду я сразу почувствовала недоброе, но было поздно - лифт поехал наверх. Он сразу потребовал драгоценности и деньги, при этом угрожал ножом. Я стала с ним разговаривать, чувствовала, что диалогом смогу убавить агрессию. Вспомнив о своей пятилетней дочери, сразу сняла золотые сережки и отдала ему. Я жила на 13-м этаже, потому лифт поднимался жуть как долго... На своем выскочила, уже из дома позвонила в полицию.

Подозреваемый после задержания 15 лет назадФото: "КП" Архив

Другая жертва - 16-летняя школьница - была убита, оказав сопротивление. Позже серийный преступник признался, что он не ожидал отпора от хрупкой девушки, потому, когда она закричала, ударил ее ножом в живот.

После задержания 22-летнего Дмитрия Серменко «Комсомолка» выяснила, что подозреваемый жил на Северном, а нападал в соседних домах. На тот момент не был судим, за плечами - армия и ПТУ, работал в автопарке. Причем, как говорят соседи, он из обеспеченной семьи, во всяком случае проблем с деньгами не было, а девушки на него заглядывались.

- Балованный пацан был, - рассказала тогда соседка. - А семья вообще-то благополучная, хорошая, большая. У них трехкомнатная квартира, где жили его мать, сестра с мужем и ребенком. Отец их оставил, но о сыне пекся. Он работал в администрации. Когда сын с дурными парнями связался, сразу его в армию определил... Когда он вернулся, вроде неплохой мальчик был. Сумки иной раз до квартиры помогал донести, вежливый. А вот если приглядеться, как будто с головой непорядок. После задержания рассказывали, что у него, кроме золота, что с девушек снимал, трусики женские в кармане нашли.... Он вообще крупный парень был, сильный, только не очень умный.

В 2004 году Дмитрия Серменко приговорили к 15 годам. Он активно добивался смягчения срока, дошел до Верховного суда. Не добился, но вышел досрочно.

ОН ЖИЛ В ДВУХ ШАГАХ ОТ РОЩИ, ГДЕ НАШЛИ МАРИЮ

В прошлом году Лифтер вернулся домой, освоил социальные сети, где стал активно искать подругу.

- Ищу серьезные отношения для создания семьи, кто заинтересовался, звоните, - написал Дмитрий. - По характеру я спокойный, добрый, верный. Если есть дети, это не проблема, я очень люблю детей и быстро нахожу с ними общий язык! Буду хорошим мужем и отцом! Звоните!

Мужчина указывал, что у него есть ребенок, но «хочет еще», «курит ежедневно, алкоголь не употребляет, наркотики никогда не пробовал».

Скрин объявленияФото: соцсети

На другой странице он же (телефон совпадает) предлагал свои интимные услуги, обещая незабываемую встречу:

«Оказываю услуги девушкам, женщинам. По Вашему желанию зделаю массаж, исполню все Ваши желания. Чистоплотный с хорошим размером. Цены доступные. Порядочность и конфиденциальность гарантирую. Только Ростов на Дону любой район».

Как выяснил "КП-Ростов", сам он жил в том же доме, откуда 15 лет назад выходил на охоту за девушками. Он находится буквально в двух шагах от рощи, где в прошлом году нашли зарезанную Марию Перебейнос.

Марии было всего 23 годаФото: соцсети

- Будучи допрошенным в качестве обвиняемого, мужчина пояснил, что, находясь недалеко от улицы Неклиновской увидел незнакомую девушку, подошел к ней, у них завязался разговор, а затем возникла ссора, в ходе которой он нанес ей ножевое ранее в шею, -- рассказала Галина Гагалаева, старший помощник руководителя СУ СК России по Ростовской области. - Испугавшись, он оттащил тело потерпевшей в кусты, а сам скрылся с места происшествия.

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