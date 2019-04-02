2019-04-02T14:29:20+03:00
Общество

«Мы не верим, что он зарезал»: Знакомые подозреваемого в нападении на девушку на Северном утверждают, что он невиновен

После выхода из колонии мужчина сильно изменился и мечтал о большой семье
Ирина ЛЕНЕВСКАЯОксана АРТЕМОВА
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Подозреваемый в убийстве Марии вышел на свободу в июне 2018 годаПодозреваемый в убийстве Марии вышел на свободу в июне 2018 годаФото: Архив "КП"
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Стали известны подробности о личной жизни главного подозреваемого в убийстве 23-летней Марии Перебейнос. Уголовник Дмитрий Сурменко вышел на свободу в конце июня прошлого года. Мужчина поселился на Северном в многоэтажке, рядом с домом своей матери. Говорят, после выхода из колонии он сильно изменился, мечтал о большой семье и детях, искал хорошую работу.

- Месяц назад снял квартиру неподалеку, в доме за детской поликлиникой на улице Волкова, - рассказала "КП-Ростов" знакомая. - Но не один, а с новой семьей - молодой женщиной и ее ребенком от первого брака. Производил впечатление здравого разумного мужика, ни разу плохого слова не сказал, трогательно заботился о семье. Для его гражданской супруги в одночасье вскрывшееся прошлое ее возлюбленного стало настоящим шоком. Как и для всех новых знакомых Дмитрия. Мы не верим, что он мог зарезать девушку! Насколько мне известно, мама считает, что его подставили, хотят повесить нераскрытое преступление. Она наняла адвоката и намерена добиться освобождения сына из-под стражи.

Марию убили 30 августа. Фото: соцсети

Марию убили 30 августа. Фото: соцсети

Напомним, 23-летней красавица Мария Перебейнос пропала в конце лета прошлого года. После работы вечером отправилась на традиционную пробежку. Она жила в спальном районе - напротив монастырь, небольшая роща и речка, заросшая камышом. Камеры наблюдения зафиксировали как она в черных спортивных штанах и белой майке направилась в сторону высоток, за которой роща. Больше девушку никто не видел. Поиски шли три дня. Нашли в зарослях камыша у женского монастыря. Неизвестный нанес ей удары ножом, в том числе - по горлу. Пропали сотовый телефон и ключи от квартиры.

Тогда по горячим следам раскрыть убийство не удалось - не нашли свидетелей, да и камеры наблюдения на ближайших домах не помогли. Следователи стали поднимать старые уголовные дела, проверяли насильников, грабителей и убийц. Выстрелила одна из старых экспертиз - так называемый «биологический след».

Согласно официальной версии, они жили в одном районе. По роковой случайности в тот вечер мужчина пошел прогуляться в роще, а девушка делала там упражнения. Рядом никого не было.

- Будучи допрошенным в качестве обвиняемого, мужчина пояснил, что, находясь недалеко от улицы Неклиновской, увидел незнакомую девушку, подошел к ней, у них завязался разговор, а затем возникла ссора, в ходе которой он нанес ей ножевое ранее в шею, - рассказала Галина Гагалаева, старший помощник руководителя СУ СК России по Ростовской области.

Он так и не смог объяснить внятно причину нападения, утверждал, что «просто сорвался», а когда пришел в себя, то девушка была мертва. Он оттащил тело в камыши и сбежал.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

«После освобождения его должны были опекать как младенца!»

- У меня большой вопрос к правоохранительной системе, если выпустили этого гражданина, человеком назвать не могу, на свободу, то его должны были опекать со всех сторон, - считает Юрий Орлов, полковник в отставке, ветеран МВД, участник задержания маньяка Андрея Чикатило. - Набор инструментов, применяемых к подобным личностям, известен: еще перед освобождением выяснить насколько он перевоспитался, склонен ли к преступлениям, по выходу — пригласить в отдел, хорошо поговорить, подчеркиваю - очень хорошо, аргументировано. Привлечь священника, психиатра, поговорить с родными, с соседями. Опекать как младенца утром, днем и ночью, чтобы знать о каждом его шаге и чихе! Если это действительно он совершил убийство через полтора месяца после освобождения, это конечно... Так не должно быть, мои соболезнования родным девочки. С другой стороны - он ли совершил преступления? Информация в СМИ меня не убедила, а просто признание на бумаге - это ничего без доказательств, надеюсь, они будут представлены обществу, а через месяц не произойдет новое убийство.

ИСТОЧНИК KP.RU

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