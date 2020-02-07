2020-02-07T15:00:57+03:00
Происшествия

Официально: "Суворовский маньяк» причастен к убийствам пяти ростовчанок

Последним преступлением стало изнасилование Маргариты Кузьминовой, с которой он расправился осенью 2018 года [фото, видео]
Ирина ЛЕНЕВСКАЯ
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Обвиняемый Давид Сарабашян. Фото: оперативная съемкаОбвиняемый Давид Сарабашян. Фото: оперативная съемка
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Донские следователи завершили уголовное дело в отношении жителя Ленинавана Давида Сарабашяна. В народе его прозвали «Суворовский маньяк» за жестокое убийство осенью 2018 года красавицы Маргаритой Кузьминовой. Прозвали тогда, когда было известно только об одном преступлении. И были правы. В ходе следствия выяснилось, что в течение 18 лет Сарабашян совершил пять убийств и несколько изнасилований (по некоторым эпизодам истек срок давности).

Во время следственного эксперимента. Фото: стоп-кадр видео СУ СК России по РО

Во время следственного эксперимента. Фото: стоп-кадр видео СУ СК России по РО

УБИЙСТВО МАРГАРИТЫ, В ПАМЯТЬ О КОТОРОЙ ПОСАДИЛИ ДЕРЕВО

Вечером 16 октября Маргарита Кузьминова выскочила из дома буквально на пару минут, взяв с собой только сотовый телефон. По одной версии - в продуктовый магазин, по другой - на встречу с подругой. Через некоторое время она перестала отвечать на звонки, геолокация показала, что телефон был выключен на территории Суворовского района, где она и жила с родителями, получается, фактически возле дома. Несколько дней сотни волонтеров искали ее по всему району, а нашли в углублении в земле - несчастная была изнасилована и убита. Жестокое преступление настолько напугало местных жителей, что они даже объявили создание народной дружины - дежурили по вечерам.

Подозреваемого задержали через несколько месяцев - «выстрелили» результаты экспертизы по одному нападению на ростовчанку (ей удалось отбиться, когда изувер пытался затащить на пустырь).

В тот злополучный вечер, согласно версии правоохранительных органов, обвиняемый - дорожный рабочий Давид Сарабашян выпивал на лавочке, когда заметил Маргариту.

- Увидел и захотел, - позже прокомментировал он.

Пьяный мужчина подошел со спины, накинул на ее шею свернутую куртку и стал душить, а чтобы девушка не сопротивлялась нанес несколько ударов по лицу. Когда она потеряла сознание - спрятал в яму.

Девушку искали по всему городу.

Девушку искали по всему городу.

Преступление настолько потрясло жителей Суворовского, что они посадили дерево в память о Маргарите.

ПЕРВОЕ ПРЕСТУПЛЕНИЕ СОВЕРШИЛ 18 ЛЕТ НАЗАД

После задержания Давида Сарабашяна следователи предположили, что он причастен к серии убийств. Сначала называли три преступления, потом четыре, а оказалось - пять. Первое нападение он совершил в 2000-м году, когда служил в воинской части. Будучи в карауле, он поздно вечером пошел прогуляться и заметил девушку. Изувер поднял с земли массивный камень, которым нанес удар по голове, а пока она была без сознания, изнасиловал и задушил. Тело закидал мусором, после чего вернулся в часть. Спустя полгода он, оставаясь срочником, совершил еще одно преступление - на Оганова изнасиловал и убил прохожую.

- В ноябре 2001 года и в июле 2003 года он, находясь в хуторе Ленинаван Мясниковского района Ростовской области и улице Малиновского Ростова-на-Дону, аналогичным способом, совершил изнасилования и убийства 16-летней девушки и 41-летней женщины, - сообщает следком России.

После этих преступлений затих - боялся, что его вычислят. Успел жениться, обзавестись детьми, был, как говорится, примерным семьянином, а в 2015 году, случайно увидев вечером девушку на улице не выдержал - попытался изнасиловать. Однако 29-летняя ростовчанка была не из робких - стала кричать и отбиваться от щуплого насильника. Прохожие вызвали правоохранителей, которые доставили мужчину в отдел. Его отпустили, но занесли в картотеку. Именно эти данные впоследствии помогли раскрыть жестокое убийство Маргариты Кузьминовой, а потом объединить уголовные дела прошлых лет.

ПРИМЕРНЫЙ СЕМЬЯНИН С ЗАДАТКАМИ САДИСТА

Расследование шло больше года, было проведено множество экспертиз, а психиатрическая показала, что так называемый примерный семьянин был с задатками садизма.

- Проведенной судебно-психиатрической экспертизой установлено, что Сарабашян каким-либо психическим расстройством не страдает, у него выявлено расстройство сексуального предпочтения в виде садизма, - пояснили в следкоме.

"Суворовский маньяк" во время следственного эксперимента.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением будет направлено в суд для рассмотрения по существу. Грозит садисту пожизненный срок.

ИСТОЧНИК KP.RU

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