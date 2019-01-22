Вопрос ребром: Отправят ли убийцу Маргариты Кузьминовой на принудительное лечение вместо зоны?

СКР не подтверждает информацию, появившуюся ранее в местных СМИ, о том, что подозреваемого в изнасиловании и убийстве Маргариты Кузьминовой, а также еще двух девушек, 37-летнего ростовчанина могут отправить на принудительное лечение вместо колонии.

- На самом деле, в отношении всех обвиняемых в тяжких и особо тяжких преступлениях на стадии следствия проводится судебно-психиатрическая экспертиза, - пояснили «КП» - Ростов-на-Дону» в управлении Следственного комитета России по Ростовской области. - Это — обычная практика. Причем, она касается не только, например, серийных убийц, но и бытовых преступлений. Что касается непосредственно обвиняемого в расправе над Маргаритой Кузьминовой, то ему такая экспертиза пока еще вообще не назначена.

В Следкоме уточнили, что в настоящее время расследование еще продолжается — точнее, идет полным ходом: назначаются и проводятся дополнительные исследования, собираются новые доказательства, уточняются различные обстоятельства.

Негодяя удалось задержать через месяц.

- Но главное — проверяется его причастность к совершению других аналогичных преступлений, к новым эпизодам, и пока эти действия не будут завершены, экспертиза не может быть назначена, - подчеркнули в СКР. - Единственно, о чем стоит сказать сейчас вполне определенно: в настоящее время данных о том, что он в момент своих зверств находился в невменяемом состоянии, нет. Напротив — все, что он делал, им заранее четко планировалось, продумывалось очень хорошо. Плюс он сам все рассказывал вполне подробно и связно, если так допустимо говорить применительно к этим преступлениям, в своих признательных показаниях.

ИЗУВЕР В СИЗО ЧАСТО ВСПОМИНАЕТ О СЕМЬЕ

К слову, источник «КП» в силовых структурах тоже подтверждает: изувер, на совести которого как минимум три жертвы, ведет себя на допросах и так называемых выводках (следственные эксперименты на месте совершения преступления) адекватно — и даже пытается выстраивать логические объяснения убийствам и изнасилованиям.

- Часто вспоминает о своей семье, говорит о детях, сокрушается в содеянном, но иногда проскальзывает ощущение, что это своего рода игра: вроде как - да, мол, я сволочь, признаюсь, с другой стороны — я уже сознался во всем плохом, больше за мной ничего такого нет, - отмечает наш собеседник. - Но исключать его причастности к других подобным преступлениям никак нельзя, скорее наоборот — растет уверенность, что эти три загубленные жизни еще не весь список его злодеяний. Идет рутинная, долгая работа: анализируются все нераскрытые преступления молодых женщин, начиная практически с его совершеннолетия. Потому что слишком большой разрыв между преступлениями: первые два произошли в 2000-м и 2001-м, последнее (из известных на данный момент) — уже в 2018-м. Бывает всякое, разумеется, но проверить нужно обязательно.

УБИЙСТВО КУЗЬМИНОВОЙ ИЗВЕРГ ОБЪЯСНИЛ ПРОСТО: «ЗАХОТЕЛОСЬ...»

Убийство 24-летней Маргариты Кузьминовой, напомним, произошло в середине октября прошлого года. Негодяй напал на нее, когда она, выйдя вечером на прогулку из своего дома в мкр. Суворовском, присела отдохнуть на лавочку. Он набросился на девушку сзади, став душить ее своей заранее снятой и свернутой в несколько раз курткой, потом оттащил на несколько десятков метров от тротуара, изнасиловал и убил.

Девушку искали двое суток — волонтеры обошли все закоулки и лесопосадки вокруг Суворовского, пока наконец не обнаружили ее тело.

Маргарите Кузьминовой было всего 24 года. Фото: соцсети.

На то, чтобы задержать убийцу, понадобилось чуть больше месяца. А потом молекулярно-генетическое исследование подтвердило его причастность к аналогичным убийствам семнадцати- и восемнадцатилетней давности. В первом случае жертвой стала его знакомая по школе в х. Ленинаван, которая ответила отказом на предложение встречаться. Во втором —девушка, случайно попавшаяся ему на глаза, когда он сбежал в самоволку из воинской части. Кстати тогда, в 2001-м, его задержали, но непосредственный командир, чтобы самому избежать наказания, состряпал ему липовое алиби, и негодяя пришлось отпустить.

За годы, прошедшие с тех пор, он обзавелся семьей, стал отцом двоих детей. А причину нападения на Маргариту Кузьминову изувер объяснил просто — одним словом: «Захотелось».

КОММЕНТАРИЙ ПСИХИАТРА

"Сейчас говорить о том, что убийца Кузьминовой - маньяк, никак нельзя"

- У меня нет конкретно по этому человеку никаких четких сведений — ни свидетельских показаний, ни данных по совершенным преступлениям, поэтому сделать вывод об его психической вменяемости я не могу, - отметила психиатр Ольга Бухановская - эксперт и главврач лечебно-реабилитационного научного центра «Феникс» и дочь профессора Александра Бухановского - психиатра, фактически разоблачившего маньяка Андрея Чикатило. - Вообще маньяк, если говорить профессиональным языком, — это не просто душегуб, в обывательском понимании, а больной человек, страдающий психическим расстройством, которое динамически развивается и постепенно меняется, в процессе чего возникает влечение к садистическим действиям на сексуальной почве. Перерывы — могут быть, как и у наркоманов, допустим, или алкоголиков, но они должны быть объяснены чем-то (может, он в тюрьме сидел или в больнице, скажем, лежал, или вообще жил за пределами Ростова-на-Дону и там совершал преступления). А для этого как раз и нужны сведения о личности, жизни и так далее. И психиатр, по моему мнению, должен принимать участие в работе на следственном этапе, но — еще до назначения судебно-психиатрической экспертизы.

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