2018-11-24T18:39:44+03:00
Общество

Подробности убийства в Суворовском: подозреваемого в нападении на Маргариту Кузьминову вернули на место преступления

Во время следственного эксперимента мужчина рассказал, как убил девушку
Ольга КУПОРОВА
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Подозреваемый показал, как душил Маргариту. Фото: СКРПодозреваемый показал, как душил Маргариту. Фото: СКР
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Появились новые подробности о ходе расследования убийства 24-летней Маргариты Кузьминовой. Подозреваемый - 37-летний житель Ростова-на-Дону (женат, воспитывает двоих детей), в последнее время подрабатывал шабашками - ремонтировал квартиры (по другим данным - был дорожником). Утром 24 ноября мужчину доставили на место преступления, где он подробно рассказал о нападении на девушку. Он увидел Маргариту, когда она сидела на лавочке у парка, подкрался со спины и накинул удавку, придушив, потащил подальше от велосипедной дорожки, после чего изнасиловал.

Много лет назад его задерживали по подозрению в убийстве молодой ростовчанки по фамилии Королькова, но отпустили. Неофициально известно следующее - он тогда служил в военной части, расположенной на Оганова. Мужчина якобы сбежал, совершил преступление, но доказать его причастность не смогли благодаря ложному алиби. Через несколько лет снова задержали по подозрению в попытке изнасилования и опять отпустили. Сейчас на его след удалось выйти благодаря биологическим следам, оставленным насильником.

Маргарита была убита во время прогулки. Фото: соцсети

Маргарита была убита во время прогулки. Фото: соцсети

- Проверялись все возможные версии преступления, анализировались уголовные дела прошлых лет, сопоставлялись результаты различных экспертиз, - рассказали в СУ СК России по Ростовской области, добавляя, что подозреваемый также причастен к убийству молодой девушки в хуторе Ленинаван (она училась вместе с ним в школе, он предлагал ей встречаться, а услышав отказ, изнасиловал и задушил).

В социальных сетях жители Суворовского рассказали как проходил следственный эксперимент. Правоохранители никого не подпускали к месту обнаружения тела Маргариты, боясь расправы, а лицо подозреваемого мужчины было закрыто капюшоном.

Подозреваемый. Фото: соцсети

Подозреваемый. Фото: соцсети

- Ребята военный патруль по фото-роботу узнали и он стал от них убегать и прятался в квартире заброшенного дома в ВГ, но они нашли его и сдал, - сообщили подробности задержания в паблике «Подслушано ЖК Суворовский».

- Он жил на въезде в Суворовский.

- Нда, очередной Чикатило. Военный, женат, дети. На внешний вид и не скажешь на что способен. Как теперь его дети жить с таким крестом буду, - добавили в группе.

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