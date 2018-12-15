Душил свернутой курткой: следком раскрыл детали убийства Маргариты Кузьминовой в Суворовском

Предъявлено обвинение уроженцу Ленинавана, которого считают причастным к трем убийствам, в том числе 24-летней Маргариты Кузьминовой. Следком обнародовал подробности расследования этого громкого дела. Девушка попалась на глаза пьяному дорожному рабочему случайно, когда он возвращался домой.

- По данным следствия, обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, заметил сидящую на лавочке незнакомую 24-летнюю девушку, - рассказали следователи. - Имея умысел на ее изнасилование, используя свернутую в несколько раз свою куртку, подошел сзади и накинул ее на шею девушки.

Обвиняемый - уроженец Ленинавана.Фото: соцсети

Изувер силой перетащил Маргариту в углубление в земле, расположенное примерно в 20 метрах от лавочки, где изнасиловал и убил несчастную, а потом сбежал. Раскрыть преступление помогли московские криминалисты, которые нашли совпадения с двумя другими преступлениями - убийства 32-летней женщины в 2000 году и 16-летней девушки в 2001 году.

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- Были проведены молекулярно-генетические экспертизы, согласно заключениям которых биологический материал, изъятый с мест преступлений принадлежит одному мужчине, - пояснили в следкоме. - В настоящее время по уголовному делу выполняются следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенных преступлений. Проверяется причастность обвиняемого к совершению аналогичных преступлений.

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Напомним, Маргарита пропала вечером, когда отправилась на прогулку. По одной версии - в продуктовый магазин, по другой - на встречу с подругой. Выскочила ненадолго, прихватив лишь куртку-косуху и сотовый телефон, не взяв ни сумочку, ни документы, ни деньги.

Камера наблюдения зафиксировала, как она вышла из дома, завернула в сторону велосипедной дорожки, которая идет вдоль многоквартирных домов. Нельзя сказать, что это окраина. Суворовский - новый жилой район, который только осваивается, есть пустыри, лесополоса. Уже через несколько минут Рите позвонили на телефон, но она не ответила. Наутро в социальных сетях кинули клич добровольцы. Спустя два дня нашли ее тело.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Подозреваемый не причастен к загадочному убийству Марии Перебейнос

Еще одно убийство - Марии Перебейнос остается не раскрытым. Как стало известно "Комсомолке", подозреваемый не причастен к нападению. Девушка, напомним, пропала без вести 30 августа, отправившись на пробежку по улице Борко, но назад в квартиру, которую снимала на Северном вместе с подругой, не вернулась. Родные забили тревогу и обратились в полицию. Камеры наблюдения как раз и показали, как она в последний раз выходила из дома: в черных спортивных штанах и белой майке. Через несколько дней метрах в трехстах от Пацаева, в зарослях камыша, нашли окровавленное тело Марии. Неизвестный нанес ей несколько ударов ножом, в том числе - по горлу.