«Суворовский маньяк» непричастен к загадочному убийству 23-летней Марии Перебейнос

Убийство молодой девушки в Суворовском раскрыто. Во всяком случае, региональный следком официально сообщил о задержании 37-летнего подозреваемого. О нем известно немного. Семьянин, воспитывает двоих детей, уроженец Ленинавана, но живет в Ростове-на-Дону.

В минувшую субботу, 24 ноября, мужчину под охраной привезли на место убийство. Он, спрятав лицо под капюшоном, подробно рассказал, что в тот день случайно проходил мимо многоквартирных домов, когда увидел девушку, а рядом - никого. Темно, прохожих нет. Он постоял несколько минут, понаблюдал за улицей, а потом направился к девушке. Она не видела угрозу, что-то набирая в телефоне.

- Я никого конкретно не искал. Мне захотелось, подошел сзади, стал душить, после чего оттащил на несколько метров, подальше от людей, - пояснил он. - Она не сопротивлялась, так как была без сознания.

В тот вечер Маргарита отправилась на прогулку. По одной версии - в продуктовый магазин, по другой - на встречу с подругой. Выскочила ненадолго, прихватив лишь куртку-косуху и сотовый телефон, не взяв ни сумочку, ни документы, ни деньги.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.rostov.kp.ru/video/embed/679478" frameborder="0"></iframe> "Суворовский маньяк" во время следственного эксперимента.

Камера наблюдения зафиксировала, как она бодро вышла из дома, завернула в сторону велосипедной дорожки, которая идет вдоль многоквартирных домов. Нельзя сказать, что это окраина. Суворовский - новый жилой район, который только осваивается, есть пустыри, лесополоса. Уже через несколько минут Рите позвонили на телефон, но она не ответила.

Наутро в социальных сетях кинули клич добровольцы. Спустя два дня нашли ее тело. Изувер снял с нее одежду и задушил. В социальных сетях предполагали, что преступник похитил девушку, держал, а через два дня подкинул тело. Потому-то Риту не могли долго найти. На самом деле она погибла в день исчезновения.

Рите было 24 годаФото: Соцсети

ПЕРВОЕ УБИЙСТВО СОВЕРШИЛ 18 ЛЕТ НАЗАД

Правоохранители говорят, что на след подозреваемого вышли, отрабатывая сотни людей. В первую очередь взяли на карандаш ранее судимых насильников, педофилов и грабителей, проверили все камеры наблюдения, которые были установлены в микрорайоне. Среди них был и подозреваемый. Он дважды попадал в поле зрения силовиков: много лет назад, когда искали убийцу молодой девушки, а затем насильника, напавшего на прохожую. Вот только тогда найти доказательств не удалось.

- С момента возбуждения уголовного дела проводилась ежедневная кропотливая работа по установлению и задержанию лица, причастного к совершению преступления. Проверялись все возможные версии преступления, анализировались уголовные дела прошлых лет, сопоставлялись результаты различных экспертиз, - рассказала Галина Гагалаева, старший помощник руководителя СУ СК России по Ростовской области.

Выстрелил так называемый «биологический след», генетический материал, который спутать невозможно.

Как оказалось, подозреваемого могли взять 18 лет назад, таким образом избежав серии убийств впоследствии. В 2000 году он, будучи срочником, проходил службу в военной части на Оганова. Как-то сбежал, гулял по улице и увидел девушку. Он предложил ей прогуляться, а услышав отказ, стал душить. Когда несчастная перестала сопротивляться, он надругался, после чего вернулся обратно в казарму. Во время расследования срочник попал в поле зрения правоохранителей, но его отпустили - кто-то заявил, что в момент убийства он был на территории части.

Спустя год, уже после службы, будучи в Ленинаване, мужчина увидел девушку, с которой учился в школе. Она ему нравилась. Также был вечер, а она возвращалась одна.

- Давай пройдемся, - предложил подозреваемый.

Девушка подписала себе приговор, когда сказала, что хочет домой. Он задушил ее, после чего изнасиловал. Тогда поиски преступника шли долго, но мужчине удалось замести все следы.

ПОЧЕМУ ТАКАЯ РАЗНИЦА ВО ВРЕМЕНИ МЕЖДУ УБИЙСТВАМИ?

В социальных сетях многие не верят в причастность задержанного. Многие вспоминают дело Чикатило, когда за убийства маньяка расстреляли другого человека.

- В душе теплится надежда на то, что полиция не повесила убийства на человека, у которого двое детей, - написали в городском паблике.

Правоохранители же уверены в своих подозрениях. Они говорят, что слова мужчины подтвердились во время следственного эксперимента, он подробно описал нападение на Маргариту, вспомнив детали и предыдущих убийств.

- На самом деле во время следственного эксперимента (побывали сначала на Оганова, потом в Суворовском и Ленинаване) он подробно все показал, - рассказал источник в правоохранительных органах. - Какой он? Активно сотрудничает со следствием, все признает, говорит, что в последние годы находился на территории сопредельного государства, не исключено, что успел там «отметиться». Это будет еще проверяться. Поверьте, сейчас совсем иное оборудование и технологии, чем во времена поисков Чикатило. Генетику обмануть нереально, а насильник не пользовался защитными средствами.

КСТАТИ

Еще одно убийство - Марии Перебейнос - остается нераскрытым. Как стало известно «Комсомолке», подозреваемый непричастен к нападению. Девушка, напомним, пропала без вести 30 августа, отправившись на пробежку по улице Борко, но назад в квартиру, которую снимала на Северном вместе с подругой, не вернулась. Родные забили тревогу и обратились в полицию. Камеры наблюдения как раз и показали, как она в последний раз выходила из дома: в черных спортивных штанах и белой майке. Девушку, которая не была замечена в подозрительных компаниях, искали по всему городу. А нашли через три дня. В метрах в трехстах от Пацаева, рядом с женским монастырем, в зарослях камыша. Неизвестный нанес ей несколько ударов ножом, в том числе по горлу, а похитил телефон и ключи от квартиры.

- Пока нет подтверждений тому, что подозреваемый по делу Маргариты Кузьминовой совершил убийство Марии, - пояснил наш источник. - Скорее всего, это два разных человека.