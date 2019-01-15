Последние новости о расследовании убийства Маргариты Кузьминовой в Суворовском

15 января исполняется восемь лет со дня создания Следственного комитета как самостоятельного государственного органа. Именно эта дата стала поводом для встречи в студии «КП» - Ростов» (89,8 FM) с руководителем СУ СК России по Ростовской области Асланом Хуаде. В течение часа говорили о коррупции, раскрытии резонансных убийств и нелегкой работе сотрудника следствия.

КАК ИСКАЛИ УБИЙЦУ МАРГАРИТЫ КУЗЬМИНОВОЙ

- Одним из громких преступлений прошлого года стало убийство Маргариты Кузьминовой в Суворовском районе. Девушка пропала вечером, когда вышла на прогулку. Несколько дней ее искали сотни волонтеров. Была надежда, что девушка жива. Увы. Ее тело нашли в том же Суворовском. Изувер изнасиловал и задушил несчастную. Месяц назад стало известно, что подозреваемый задержан...

- Да, это преступление раскрыто, - сказал в эфире радио генерал-майор Аслан Хуаде. - И за этим стоит большая и кропотливая работа правоохранительных органов. Хочу отметить, что была создана оперативно-следственная группа, состоящая из наиболее опытных сотрудников следственного управления и полиции. Мы подняли большой пласт не только уголовных дел прошлых лет, но и оперативные учеты лиц, которые попадали когда-либо в поле зрения правоохранительных органов. Повторно были подвергнуты молекулярно-генетическому исследованию объекты, которые изымались в ходе ранее совершенных аналогичных убийств. Это только часть той работы, которая была проделана.

- Выстрелил так называемый «биологический след»?

- Совершенно верно. Благодаря этому, как вы сказали, «биологическому следу» мы знали, что ищем человека, причастного, как минимум, к одному убийству (Ольги Корольковой у воинской части на Оганова, тогда подозреваемый, будучи срочником, там служил, - прим. авт.), которое было совершено 18 лет назад. Им оказался 37-летний житель Мясниковского района. В дальнейшем, уже после задержания, установлена его причастность и к убийству еще одной девушки в 2001 году.

Подозреваемый в убийстве Маргариты Кузьминовой на месте преступления - именно здесь он напал на девушку, когда она сидела на лавочкеФото: СУ СК России по РО

- В социальных сетях многие пишут «назначили виновного», «не может быть»...

- Уверяю, у нас сомнений нет. Причастность подтверждается объективными доказательствами. Помимо экспертиз, а, к примеру, генетику не обманешь, у нас есть признание обвиняемого. После задержания он добровольно в присутствии своего защитника полностью подтвердил свою причастность к убийствам. По его словам, убийства совершал спонтанно и именно в районе мест его проживания исключительно в состоянии алкогольного опьянения и на сексуальной почве.

Главный следователь Ростовской области Аслан Хуаде о расследовании убийства Маргариты Кузьминовой 00:00 00:00

- Одно убийство совершил в 2000-м, другое - в 2001-м, третье - в 2018-м. Удивляет такой разброс по времени...

- Он сам объясняет длительный перерыв между преступлениями тем, что боялся задержания, а также ожиданием подходящего момента для совершения новых преступлений. Хочу отметить, что расследование продолжается, проверяется его причастность к совершению аналогичных преступлений.

- Еще одно дело - убийство 23-летней Марии Перебейнос, которая выскочила на пробежку и пропала, а потом ее тело нашли в камышах у женского монастыря. Есть перспективы? Человек, который сознался в убийстве Маргариты Кузьминовой, не причастен?

- К сожалению, это преступление пока остается нераскрытым. Говорю пока, потому что нам есть, над чем работать, и я очень надеюсь, что это преступление будет раскрыто. Что касается причастности обвиняемого, то мы проверяем, но пока таких данных у нас нет.

ПОЧЕМУ В ПОСЛЕДНЕЕ ВРЕМЯ СТОЛЬКО ФЕЙКОВ

- Все эти громкие преступления сопровождали определенные панические волны в обществе. Причем СМИ уточняют, что информация по похищению детей - фейк, а читатели обвиняют журналистов во лжи. Люди стали больше верить сообщениям в соцсетях, нежели официальным сообщениям... Эта тенденция последних буквально пары лет. Как вы считаете, почему? Падает критичность, мало информации о преступлениях?

- Ну, что вы! Мне кажется, информации о преступлениях более чем достаточно. Здесь, скорее всего, главную роль играет психология. Наше сознание не любит сложностей. Очень немногие берут на себя труд проверить то, что слышат или читают, и только потом решать, верить или нет. Большинство выбирает более легкий и короткий путь - путь сенсационных выдумок. Правдивые истории, как правило, оказываются довольно скучными.

Одним из важных факторов распространения фейковых новостей в последнее время, безусловно, являются социальные сети. Сейчас жизнь переместилась именно туда. Даже журналисты черпают информацию оттуда, и, надо сказать, не всегда утруждают себя проверить то, что нашли в соцсетях. Поэтому все дело в нас самих. Мы делаем то, что нам нравится. Верить или не верить - это наш выбор.

Следком занимается расследованием самых тяжелых преступлений.Фото: СУ СК России по РО

СОВРЕМЕННЫЙ СЛЕДОВАТЕЛЬ - НЕ ШЕРЛОК ХОЛМС

- Знаменитый ШерлокХолмс расследовал одно, мне кажется, максимум два дела за длительный промежуток. Сколько в среднем сейчас уголовных дел в производстве, к примеру, рядового сотрудника следкома донского региона?

- (улыбаясь) Знаменитый сыщик был в преимущественном положении, как вы знаете, он самостоятельно решал, что расследовать, от каких дел отказаться, за какие взяться. Ритм работы, задачи современного следователя определены законодательством, мы занимаемся всеми преступлениями, которые относятся к нашей подследственности. (задумавшись) В среднем, в производстве каждого следователя находится от 4 до 8 уголовных дел одномоментно. Но это не весь объем работы. Он также обязан проверять большое количество сообщений о преступлениях, проводить процессуальные проверки, которые иногда по сложности и объему можно приравнять к расследованию уголовного дела. Нагрузка, действительно, большая, она выше средней по России. Несмотря на это, прошлый год мы завершили успешно, в суд передано около 2 000 уголовных дел.

Следователи на месте взрыва в многоэтажке в ШахтахФото: СУ СК России по РО

- А бывает так, что человек подозревается в совершении преступления, а потом следователь начинает «копать» и понимает, что человек-то этот невиновен?

- Нечасто, но мы признаем свою ошибку. Но изначально стараемся таких случаев не допускать, всегда внимательно подходим к возбуждению уголовного дела. В ходе следствия собираем доказательства. Когда «всплывают» дополнительные очевидцы, свидетели, получаем результаты экспертиз, подтверждающие невиновность лица, мы прекращаем уголовное преследование и приносим извинения.

- А бывает, что сами себя оговаривают?

- И такое в практике случается. Суть нашей работы - найти истину, а не обвинить человека во что бы то ни стало.

- В любой профессии есть моменты, когда испытываешь отрицательные эмоции при мысли о работе, а есть и такие, когда получаешь истинное удовольствие. На ваш взгляд, в чем счастье следователя?

- (задумавшись) Перед моим приездом в редакцию «Комсомолки» поступило обращение от потерпевших по уголовному делу, они благодарили следователей за профессионализм. Обвиняемые в тяжком преступлении оказывали большое сопротивление, хотели уйти от ответственности, но не получилось. Я дал распоряжение объявить благодарность этим следователям. Думаю, профессиональное счастье именно в этом - установить истину, чтобы виновный понес справедливое наказание за содеянное. Именно тогда у следователя появляется чувство удовлетворения от проделанной работы.

- Нам, журналистам, иногда поступают угрозы. Вот коллеге похоронный венок подкинули к входной двери квартиры. А следователям как часто угрожают? Есть реальные уголовные дела?

- Да. Мы имеем дело с криминальным миром, поэтому угрозы поступают и в адрес следователя, и в адрес потерпевших и свидетелей. Таких случаев немного, но они есть. В прошлом году мы возбудили уголовное дело в отношении гражданина по факту угроз следователю, расследующему уголовное дело о мошенничестве. В соответствии с федеральным законом ему обеспечена государственная защита.

НА ДОНУ НАЧАЛЬНИК МЕДИКО-СОЦИАЛЬНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ ВЫДАВАЛ ЛИПОВЫЕ СПРАВКИ ОБ ИНВАЛИДНОСТИ

- Еще одно громкое уголовное дело - продажа инвалидности. Где-то читала, что за семь лет в Ростовской области эксперты продали справки об инвалидности порядка 15-20 тысячам человек. Насколько широк размах аферы? На самом деле сколько липовых инвалидов живет в регионе?

- При расследовании уголовного дела в отношении руководителя медико-социальной экспертизы города Гуково установлено, что с 2010 по 2017 год он, как должностное лицо выдал всего более 15 тысяч справок об установлении инвалидности. Часть из них, по версии следствия, выдана без наличия законных оснований. Уже следствием установлено более 250 эпизодов (взятки и служебные подлоги) его преступной деятельности, за что он уже осужден судом дважды к реальному сроку наказания. И работа по выявлению «липовых» справок продолжается и в настоящее время. Эта работа осложняется тем, что следователь должен вычленить из этого огромного массива справок то, которые выданы незаконно.

- А тех, кто покупал, будут наказаны?

- Конечно. Их действия квалифицируются как мошенничество, в случае выявления возбуждаем уголовные дела, по некоторым уже вынесены приговоры. Большинство обвиняемых предпочитают вернуть незаконно полученные деньги (некоторые ухитрились получить в качестве пенсий несколько сотен тысяч рублей, - прим. авт.) еще на стадии расследования. Хочу сказать, что таким лицам мы предлагаем добровольно признаться, что смягчит наказание. В любом случае сейчас мы продолжаем выявлять эпизоды.

- Вы занимаетесь и коррупционными делами. В каких сферах больше всего крадут деньги из бюджета?

- Пожалуй, самой «опасной» для бюджета является сфера закупок для государственных и муниципальных нужд, использования государственного имущества, расходования бюджетных денежных средств в рамках реализации федеральных и региональных программ, в оборонно-промышленном комплексе. Расследование таких преступлений коррупционной направленности, представляющих повышенную общественную опасность, осуществляется по общему правилу наиболее опытными следователями аппарата следственного управления.

ОБОРУДОВАНИЕ ПОЗВОЛЯЕТ УСТАНОВИТЬ СЛЕДЫ КРОВИ, ДАЖЕ ЕСЛИ ПРЕСТУПНИК ИХ ТЩАТЕЛЬНО СТЕР

- В одном из своих интервью Александр Бастрыкин, глава следкома, сказал о наличии у следователей секретной техники для расследования нераскрытых преступлений. Она у вас тоже есть?

- (улыбаясь) Да, у нас достаточное количество специального оборудования, которое основано на последних достижениях науки и техники.

- Затертые следы крови найдете?

- Конечно, как бы ни старался злоумышленник! Можем обнаружить следы преступлений, как на бытовых предметах, так и на открытой местности, в том числе под землей и в водоемах. Есть аппаратный комплекс, который умеет извлекать и анализировать цифровую информацию, в том числе ту, которая была удалена с электронных устройств.

- Ух ты!

- Мало того, не сочтите за хвастовство, но некоторыми видами техники среди правоохранительных органов обладает исключительно Следственный комитет. Причем такое оборудование не только у нас в Ростовской области. По инициативе председателя Следственного комитета РФ все региональные следственные подразделения обеспечены такой высокотехнологичной криминалистической техникой, которая успешно применяется при раскрытии и расследовании различного рода преступлений.

- В СКР созданы специальные аналитические группы по раскрытию преступлений прошлых лет. Много подобных старых дел удалось «поднять»?

- С 2007 года раскрыто более 1 200 подобных преступлений, причем это убийства, изнасилования, причинения тяжкого вреда здоровью. Много или мало? Мне кажется, достаточно. Работа четко организована, в состав аналитических групп входят как сотрудники следственного управления, полиции, так и прокуратуры. Такое межведомственное присутствие действительно позволяет нам эффективно работать и добиваться неотвратимости наказания. И да, высокотехнологичная техника очень помогает...

ИЗБИВАЯ СВЕРСТНИКОВ, ПОДРОСТКИ ПОДРАЖАЮТ ФИЛЬМАМ И ВИДЕО В ИНТЕРНЕТЕ

- В конце прошлого года появилось видео группового избиения подростка в Новошахтинске, а потом еще одно - девочки в Шахтах. Причем издевались школьницы. По этим случаям вы проводите проверки. Но хотелось спросить о другом. Мне кажется, что подростки становятся очень жестокими... Не знаю, это вина Интернета, нехватка воспитания, денег?

- На самом деле жестокие подростки были и раньше. Сегодня об этом больше и чаще стали писать в СМИ, Интернете, жестокое поведение детей стало достоянием общественности. Очевидно, что ребенок не рождается жестоким. Его таким делают среда, перекосы в воспитании или полное его отсутствие в семье. Велика отрицательная роль доступности и распространенности Интернета и телевидения. Сегодняшнему подростку уже неинтересно просто подраться, ему необходимо все это снять на телефон и выложить в социальной сети, после чего получить одобрение сверстников. Это тоже проявление жестокости. Общеизвестно, что все плохое и все хорошее в человеке начинается с детства. Задача родителей и педагогов - не упустить это время, следить за поступками детей, не отмахиваться от их проблем, ценить их как личностей, успеть скорректировать поведение подростка.

Аслан Хуаде дал большое интервью "Комсомолке"Фото: Ольга ГОПАЛО

Наверное, здесь присутствует подражание подсмотренным в фильмах сюжетам и приемам. Сейчас недостатка в таких фильмах-самоучителях нет. Одного подростки не понимают, что после таких «приключений» прямая дорога на скамью подсудимых.

- Насколько мне известно, такие уголовные дела вы берете под личный контроль.

- Совершенно верно!

- А какие еще?

(задумавшись) Таких много. Поясню: личный контроль продиктован позицией как Следственного комитета, так и личным убеждением в необходимости повышенного внимания к этим делам. Это уголовные дела коррупционной направленности, уголовные дела, касающиеся ненадлежащего оказания медицинской помощи, о преступлениях в отношении наиболее незащищенных слоев населения, в частности все уголовные дела, где фигурируют несовершеннолетние.