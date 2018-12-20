В Ростове-на-Дону экс-главу бюро медико-социальной экспертизы осудили за продажу липовых инвалидностей

СЕГОДНЯ 09:36 2018-12-20T09:37:40+03:00

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Схема работала несколько лет подряд. Эсперты продавали липовые инвалидности, за что получали деньги, а покупатели - оформляли пенсию. На данный момент известно, что незаконно ушли на инвалидность порядка пяти-десяти тысяч жителей донского региона, в их числе предприниматели, чиновники (даже главы поселений), медики и педагоги.

Одним из организаторов схемы считают бывшего руководителя Бюро № 30 – филиала ФКУ «ГБ МСЭ по Ростовской области» Минтруда России Бориса Котова, которому накануне вынесли приговор.

- По версии следствия, с 2010 по 2017 год обвиняемый незаконно, без медицинских документов, за незаконное денежное вознаграждение в общей сумме 1 585 000 рублей, выдал 37 подложных справок об инвалидности, на основании которых граждане получали страховые пенсии по инвалидности и иные социальные выплаты, не имея на это законных оснований, - говорится в сообщении СУ СК России по Ростовской области.

Ближайшие шесть лет и шесть месяцев экс-начальник будет находиться в колонии общего режима.