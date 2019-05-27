«А убийство девушки могли предотвратить»! Ветеран МВД из Ростова-на-Дону, бравший Чикатило, возмутился методами работы полиции

Убийство 23-летней Марии Перебейнос, которая пропала в конце прошлого лета в Ростове-на-Дону, отправившись на вечернюю пробежку в рощу у женского монастыря на Северном, напугало и возмутило многих жителей донской столицы.

Три дня девушку искали по всему городу, а нашли тело в камышах. Изувер перерезал ей горло, забрав ключи и сотовый телефон. Полгода понадобилось правоохранительным органам, чтобы назвать имя подозреваемого - Дмитрий Сурменко. Он очень скоро предстанет перед судом.

Двенадцать лет назад его фамилия уже гремела в Ростове-на-Дону, после того как он совершил серию нападений и убийство школьницы в том же Северном. Как оказалось, за преступления мужчина отсидел «от звонка и до звонка». Он освободился в июне прошлого года. Снял квартиру в доме на Волкова, в одних соцсетях стал публиковать объявления о поиске второй половины, в других - предлагать свои интимные услуги. Не скрывался, писал свое имя, указывал один и тот же номер телефона.

- Оказываю услуги девушкам, женщинам, - гласило одно из объявлений зека (орфография и пунктуация сохранены). - По Вашему желанию зделаю массаж, исполню все Ваши желания. Чистоплотный с хорошим размером. Цены доступные. Порядочность и конфиденциальность гарантирую. Только Ростов на Дону любой район.

Вечером 30 августа Мария Перебейнос и освободившийся Дмитрий Сурменко случайно встретились в роще. Девушка разминалась, а бывший зек гулял в поисках приключений. Он попытался разговорить девушку, а когда она попросила оставить ее в покое, пригрозив полицией, разозлился из-за отказа. Схватил нож и перерезал горло, а тело спрятал камышах.

Подозреваемый в убийстве Марии Перебейнос. Фото: соцсети

А где были правоохранители? Почему зек, отсидевший за убийство, и только-только вышедший на свободу ходил по улице с ножом? Этот резонные вопросы задавали в сетях. Среди возмутившихся был и ветеран МВД Юрий Орлов, который организовал первое задержание Чикатило. Он напрямую обратился к руководству МВД с просьбой обратить внимание на чудовищную ситуацию.

По словам ветерана, допущена «вопиющая преступная халатность», «даже переименование в полицию ничего не изменило, если не ухудшило доверительность общества к ее сотрудникам».

Юрий Орлов больше 20 лет отдал службе в органахФото: Ирина ПОТЕРЯ

- Как «сработал» институт доверенных лиц, внештатных сотрудников, служб участковых, тех, кто должен был «принимать», ставить на учет бывших судимых и устанавливать за ними контроль днем и ночью, ведь Сурменко жил не в тайге по соседству с медведями? - говорится в обращении ветерана.

Полковник считает, что преступление стало следствием отсутствия профессионализма.

- После освобождения Сурменко должны были опекать, как младенца, - пояснил «КП» - Ростов» Юрий Орлов. - Набор инструментов, применяемых к подобным личностям, известен: еще перед освобождением выяснить, насколько он перевоспитался, склонен ли к преступлениям, по выходу пригласить в отдел, хорошо поговорить, подчеркиваю - очень хорошо, аргументированно. Убийство девочки можно было бы избежать, но увы...

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

На Северном в Ростове-на-Дону маньяк выслеживает жертв в роще

23-летняя девушка вечером вышла на пробежку, через 4 дня ее тело обнаружили в камышах у монастыря. (подробности)