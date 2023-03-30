В Таганроге при пожаре в жилом доме погиб пенсионер, 35 человек были эвакуированы

С начала года на Дону из-за курения погибли 25 человек. Фото: управление МЧС России по Ростовской области

В Таганроге, на улице Пальмиро Тольятти, при пожаре в жилой пятиэтажке погиб 74-летний мужчина. Об этом 30 марта сообщили в пресс-службе управления МЧС России по Ростовской области.

- Предварительная причина случившегося - неосторожное обращение с огнем при курении. Мужчина сгорел, - уточнили в ведомстве.

Известно, что пожар произошел вчера, 29 марта. Вызов поступил около 15:23, в 15:33 все потушили. Пламенем было охвачено 5 кв. метров. Во время борьбы с огнем из здания были эвакуированы 35 человек. Всего на месте происшествия от МЧС работали 9 человек, задействовали 3 единицы техники.

С начала года на Дону из-за курения погибли 25 человек. Спасатели отмечают: небрежно брошенный окурок может тлеть от 20 минут до 3 часов, после этого разгорается пламя. Зачастую не огонь убивает уснувшего, а продукты горения.

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