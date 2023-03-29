В Ростовской области на трассе при столкновении трех иномарок погибли два человека

Столкнулись Daewoo Lanos, Daewoo Matiz и Chevrolet Lanos Фото: Сергей ГАПОН

В Ростовской области супружеская пара погибла в аварии с тремя иномарками на трассе Самбек - Матвеев-Курган. Об этом сообщили в отделе пропаганды УГИБДД России по донскому региону.

Известно, что смертельное ДТП зарегистрировали 28 марта на территории Неклиновского района. Предварительно, 54-летний водитель Daewoo Lanos при обгоне в запрещенном месте столкнулся со встречными легковушками - Daewoo Matiz и Chevrolet Lanos.

- В итоге 62-летняя водитель Daewoo Matiz и ее пассажир 77 лет скончались до приезда скорой помощи. Владелец Daewoo Lanos и его 51-летняя пассажирка получили травмы и были доставлены в больницу, - рассказали в УГИБДД.

Донских водителей просят быть предельно аккуратными за рулем. Нужно соблюдать ПДД, выдерживать безопасную скорость и дистанцию. Нельзя совершать резкие необдуманные маневры.

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