Прокуратура проконтролирует соблюдение прав дончан, попавших в зону отключения электроэнергии

Без энергоснабжения остались почти 35 тысяч жителей в 8 районах и 3 городах области. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Прокуратура контролирует соблюдение прав граждан, попавших в зону отключения электроэнергии, сообщает пресс-служба ведомства.

Напомним, из-за непогоды без энергоснабжения остались почти 35 тысяч жителей в 8 районах и 3 городах Ростовской области.

Ход и результаты проведения аварийно-восстановительных работ поставлены прокуратурой на контроль.

Ранее губернатор региона Василий Голубев сообщил, что к оперативно-восстановительным работам в регионе привлечены 343 бригады: 1244 человека и 640 единиц техники. Их будут выполнять в круглосуточном режиме.

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