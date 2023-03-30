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НовостиОбщество30 марта 2023 16:27

Прокуратура проконтролирует соблюдение прав дончан, попавших в зону отключения электроэнергии

Без энергоснабжения остались почти 35 тысяч жителей
Полина ШЕВЧЕНКО
Без энергоснабжения остались почти 35 тысяч жителей в 8 районах и 3 городах области.

Без энергоснабжения остались почти 35 тысяч жителей в 8 районах и 3 городах области.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Прокуратура контролирует соблюдение прав граждан, попавших в зону отключения электроэнергии, сообщает пресс-служба ведомства.

Напомним, из-за непогоды без энергоснабжения остались почти 35 тысяч жителей в 8 районах и 3 городах Ростовской области.

Ход и результаты проведения аварийно-восстановительных работ поставлены прокуратурой на контроль.

Ранее губернатор региона Василий Голубев сообщил, что к оперативно-восстановительным работам в регионе привлечены 343 бригады: 1244 человека и 640 единиц техники. Их будут выполнять в круглосуточном режиме.

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