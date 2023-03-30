«Застряли без еды, воды!»: снегопад в Ростовской области парализовал трассу М-4 «Дон» и оставил без света 35 тысяч жителей

Снег в марте привел к огромным пробкам на федеральной трассе М-4 "Дон" под Ростовом. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Тысячи жителей Ростовской области пострадали от последствий снегопада 30 марта. Экстренные службы сообщают о многокилометровых заторах на дорогах и о массовых отключениях электричества. Рассказываем подробнее.

"СИТУАЦИЯ ОЧЕНЬ НЕПРОСТАЯ"

С самого утра Ростовскую область накрыл мощный снегопад. В районах, где снег быстро таял, возникало меньше проблем на дорогах. Но чем севернее, тем тяжелее последствия. На трассе М-4 «Дон» снегопад привел к настоящему коллапсу. Читатели «КП — Ростов-на-Дону» днем сообщали о том, что простояли в пробке в районе Каменска-Шахтинского пять часов, а проезжавшие транзитом — девять (!) часов.

- Застряли без еды, воды, - говорят люди.

Доклады об обстановке на трассе М-4 «Дон» постоянно получает и губернатор Ростовской области Василий Голубев.

- Там ситуация очень непростая, - написал в социальных сетях глава региона. - Из-за ветра и налипания мокрого снега на трассе произошло несколько ДТП и образовались многокилометровые заторы.

Известно, что на их ликвидацию было задействовано 36 единиц крупной дорожной техники.

- Но поскольку прогноз по осадкам неблагоприятный, экстренно провели заседание оперштаба ЧС и приняли решение о направлении к местам заторов дополнительных сил и средств МЧС, а также об оборудовании пунктов обогрева для людей, - добавил Василий Юрьевич.

"РАЗВЕРНУТЫ ПУНКТЫ ОБОГРЕВА"

Ситуацию прокомментировал начальник главного управления МЧС России по Ростовской области Сергей Филиппов.

- Сегодня в результате неблагоприятных погодных условий на территории Ростовской области сложилась сложная дорожная обстановка, связанная с нарушением движения автотранспорта на федеральной автодороге М-4 «Дон», - рассказал он.

По словам руководителя, самая сложная обстановка наблюдается на двух участках - в Каменском и Красносулинском районах.

- В Главном управлении МЧС России по Ростовской области развернут межведомственный оперативный штаб, - продолжает Сергей Иванович. - Для координации действий сил и средств на участки с затрудненным движением направлены оперативные группы местных гарнизонов пожарной охраны. Также Организован мониторинг дорожной обстановки с применением видеокамер.

Кроме того, Сергей Филиппов сообщил, что на место направлена тяжелая техника от Донского спасательного центра МЧС и пожарно-спасательных гарнизонов для помощи в буксировке автомобилей.

Автомобилисты вынуждены стоять в пробке уже несколько часов. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- Развернуты пункты обогрева. На месте работает порядка 60 человек и 40 единиц техники, - говорит руководитель.

ПРЕКРАЩЕНО ДВИЖЕНИЕ

Вечером стало известно, что госкомпания «Автодор» временно прекращает движение для ликвидации последствий снегопада М-4 «Дон» на участке км 907 – км 983 в прямом и обратном направлениях 30 марта с 20.00 и до особого распоряжения.

Тяжелую технику федеральные автодорожники стягивают со стройобъектов, чтобы расчистить проезжую часть.

- На помощь направлены семь экипажей аварийных комиссаров с платных участков М-4 «Дон», в том числе из Ростовской, Воронежской областей и Краснодарского края. Связь с ними необходимо держать по номеру *2323, - информирует компания.

Кроме того, водителям, застрявшим в сугробах, помогают и сотрудники Госавтоинспекции. Например, в районе хутора Чапаев Белокалитвинского района житель шахт за рулем «Девяносто девятой» не справился с управлением и угодил в сугроб. Откапывали его вместо с машиной инспекторы ГИБДД — старший лейтенант полиции Валерий Калашников и лейтенант Гор Саакян, которые сразу пришли на помощь автомобилисту.

35 ТЫСЯЧ ЧЕЛОВЕК - БЕЗ СВЕТА

Непогода оставила без электричества почти 35 тысяч жителей Ростовской области в восьми районах и трех городах в центре региона. Как сообщил в своей телеграм-канале губернатор Василий Голубев, энергетики переведены в режим повышенной готовности. Речь идет о Каменске-Шахтинском, Звереве, Гукове, Каменском районе, Красносулинском районе, Орловском, Багаевском, Семикаракорском, Белокалитвинском и сельском Октябрьском.

Из-за аварий часть населения этих территорий остается без света, постепенно электроснабжение восстанавливается.

Также губернатор рассказал, что в донском регионе 343 бригады привлечены задействованы в оперативно-восстановительных работах. В них входит 1244 человека и 640 единиц техники.

- Работы будут выполнятся в круглосуточном режиме. Получаю доклад об устранении аварий каждый час, - заверил глава региона.

Кроме того, соблюдение прав граждан, попавших в зону отключения электроэнергии взяла на контроль областная прокуратура. - Ход и результаты проведения аварийно-восстановительных работ поставлены на контроль, - добавили в надзорном ведомстве.

А тем временем, региональное МЧС сообщает: штормовое предупреждение распространяется и на 30, и на 31 марта.

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Как рассказал начальник ГУ МЧС России по Ростовской области Сергей Филиппов, сложная дорожная обстановка, связанная с нарушением движения автотранспорта, сложилась на федеральной автодороге М-4 «Дон». Наиболее сложная ситуация наблюдается на двух участках в Каменском и Красносулинском районах. (подробности)