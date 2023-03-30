В Ростовской области МЧС объявили штормовое предупреждение из-за мокрого снега

Непогода продлится около суток Фото: Алексей ФОКИН (фото)

В Ростовской области МЧС объявили штормовое предупреждение из-за непогоды. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС 30 марта.

По данным синоптиков, непогода ожидается в период 30 марта с 10:30 до 11:30 и до конца суток, а также утром 31 марта. На территории области ожидается сильное налипание мокрого снега на проводах и деревьях. Автомобилистам стоит быть внимательнее на дорогах и соблюдать безопасную скорость и расстояние во время движения.

К выходным в регионе ожидается улучшение погодных условий. Синоптики обещают до +12 градусов и ясную погоду.

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