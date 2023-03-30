Снегопад и метель, как в марте 2023 года, в Ростовской области регистрировали почти 30 лет назад

На Ростовскую область обрушилась непогода Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

30 марта в Ростовской области разыгралась непогода - с утра идет дождь с мокрым снегом, днем заметала метель. Оказалось, что похожие природные возмущения в регионе уже отмечали почти 30 лет назад. Это журналисту «КП - Ростов-на-Дону» подтвердил климатолог Южного федерального университета Александр Иошпа.

- Судя по исследованиям, последний раз опасные погодные явления с такой же интенсивностью, как сегодня, в течение трех дней наблюдались в марте 1995 года. Они связаны с затоком холода, который потом должен смениться теплом, - рассказал Александр Иошпа.

Напомним, по данным синоптиков, зима среди весны в донском регионе продлится еще несколько дней. Осадки и ночные заморозки до -4 градусов прогнозируют 31 марта, 1 и 2 апреля. Днем в указанные дни температура воздуха должна быть плюсовой.

К слову, погодные капризы могут быть опасны не только для людей - в Ростовской области до резкого похолодания уже начали цвести некоторые плодовые. Ученые уверены, что абрикосы и персики выдержат испытание, но, если отрицательные температуры продлятся дольше, возможны и негативные последствия.

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