51 человек эвакуирован из снежного коллапса на трассе «М4-Дон» в Ростовской области

30 марта в регионе пошел сильный снег, не характерный для этого времени года. Фото: telegram-канал Василия Голубева.

В Ростовской области всю ночь проводилась спасательные работы, чтобы помочь водителям и пассажирам, застрявшим на федеральной трассе М-4 «Дон» из-за непогоды.

Накануне, 30 марта, в южном регионе пошел сильный снег, не характерный для этого времени года. Из-за чего трассы замело. Ситуацию осложнили аварии, так как многие водители уже переобулись на летнюю резину. Люди часами стояли в пробках.

"СТОЯТ С 12 ЧАСОВ!"

- Мои родители стоят там с 12 часов дня, сразу за Лиховским мостом! Ни проехали ни см. Помощи нет. Воды нет. Бензина нет, - сообщила Екатерина.

- Муж стоит с 13 дня на подъезде к Каменску, бензин почти на нуле нет ни еды, ни воды, - рассказала одна из дончанок.

И таких пострадавших - сотни. Уже с 20:00 на участке км 907 – км 983 в прямом и обратном направлениях компания «Автодор» сообщила о временном прекращении движения для ликвидации последствий снегопада.

Чтобы исправить ситуацию, спасатели демонтировали пять барьерных ограждений. Фото: telegram-канал Василия Голубева.

Выдвинулась тяжелая техника. Чтобы исправить ситуацию, спасатели демонтировали пять барьерных ограждений, благодаря чему некоторые водители смогли все же выехать из затора самостоятельно.

РАЗДАЛИ 1300 ЛИТРОВ БЕНЗИНА

К 8 утра 31 марта затор удалось сократить до 30 км.

- Развернуто восемь мобильных пунктов обогрева и питания, 17 пунктов временного размещения, в ПВР размещено 187 человек, из них 58 детей, - рассказал в своем телеграмм-канале губернатор Ростовской области Василий Голубев. - Организовано восемь маршрутов доставки продуктов.

Сообщается, что всего к ликвидации ЧС привлекли 232 человека и 150 единиц техники. Водителям раздали 1300 литров бензина и 1700 литров дизельного топлива.

По данным главы региона, эвакуировано 57 человек.

- На 962 км сделан еще один технологический разрыв. Оттуда эвакуировано еще восемь человек, в том числе 5 детей и беременная женщина, - добавил Василий Юрьевич.

"ПОШЛИ ПЕРВЫЕ ФУРЫ В НАПРАВЛЕНИИ МОСКВЫ"

Однако сообщения от пострадавших в телеграмм губернатора продолжают поступать до сих пор:

- Новошахтинск-Гуково стоит полностью люди без воды и еды со вчерашнего дня. Примите меры, - пишет один из пользователей.

В региональном МЧС добавили, что развернуты семь пунктов временного размещения, вместимостью более 301 человек.

- Приведены в готовность к приему дополнительно 9 ПВР, - добавили в ведомстве.

Сообщается, что всего к ликвидации ЧС привлекли 232 человека и 150 единиц техники. Фото: telegram-канал Василия Голубева.

Там же добавили, что пошли первые фуры в направлении Москвы.

К делу уже подключилась областная прокуратура.

- Осуществляется надзорное сопровождение хода и результатов проведения аварийно-восстановительных работ по ликвидации последствий сильного снегопада, - добавила представитель ведомства Елизаета Комахидзе. - Контролируется соблюдение уполномоченными органами прав граждан, оказавшихся на заблокированных из-за снегопада трассах.

Как рассказали в ростовском гидрометцентре, в ночь на 31 марта столбик термометра может снизиться до 0 — +2 градусов. Днем потеплеет до +6 — +8 градусов. В течение ночи и утром продолжится мокрый снег. Ветер может усиливаться до 14 метров в секунду. 1 апреля существенных осадков синоптики не ожидают. В Ростов снова придет потепление. Ночью температура будет составлять 0 — +2 градусов, а днем поднимется до +10 — +12 градусов.

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А В ЭТО ВРЕМЯ

Появилось видео того, что происходит в многочасовой пробке на М-4 «Дон» из-за снегопада 30-31 марта 2023

По кадрам, снятым на заснеженной трассе пресс-службой экстренного ведомства, видно, что на место прибыла тяжелая техника от МЧС. Спасатели режут металлические отбойники, разделяющие полосы, чтобы дать возможность автомобилистам выехать в противоположном направлении.

Как только промежуток освобождается от металлического ограждения, в образовавшуюся нишу устремились один за другим уставшие водители (подробности)