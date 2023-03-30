Пункты обогрева на трассах в Ростовской области: полный список

Водители несколько часов стоят в пробке из-за снегопада. Фото: Иван МАКЕЕВ

Снегопад в Ростовской области 30 марта привел к коллапсу на дорогах. Десятки автомобилей застряли на заснеженной трассе, а водители часами простаивают в пробках. Рассказываем, где находятся пункты обогрева на трассах.

На М-4 «Дон» пункты обогрева организованы в Красносулинском районе: на 960-м, 969-м км (Осиновая балка). В Каменском районе — на 925 км трассы.

Помощь можно получить на 362-м км А-260. Пункты обогрева развернуты на Белокалитвинском направлении (населенные пункты Краснодонецкий, Синегорский, Богураевский, Красногорка).

Напомним, по информации МЧС, наиболее сложная дорожная обстановка сложилась на двух участках в Камеснком и Красносулинском районах. Как сообщили в региональном правительстве, движение по трассе М-4 «Дон» приостановили на участке км 907 – км 983 в прямом и обратном направлениях.

Для буксировки транспорта направлена тяжелая техника. На месте работают 60 спасателей и 40 единиц техники.

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