В Тацинском районе «Лада» въехала во встречный автобус. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Тацинском районе произошла авария с участием пассажирского автобуса, сообщает отдел пропаганды УГИБДД.

30 марта в 14.10 в станице Тацинской, в районе дома 1 по улице Транспортной, 36-летний водитель, управляя автомобилем Lada Granta, по предварительным данным, не выбрал безопасную скорость движения, выехал на встречную полосу и столкнулся с автобусом Volvo «Ростов-Тацинская» под управлением 37-летнего водителя.

В автобусе находилось 10 пассажиров. Никто из них не пострадал.

Получил травмы и был доставлен в больницу водитель Lada Granta.

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