В МЧС назвали пункты обогрева на трассах. Фото: Алена МАРТЫНОВА

В МЧС России по Ростовской области назвали пункты обогрева на трассах, где возникли заторы.

Так, за помощью автомобилисты могут обратиться:

- 960-й км трассы М-4 ДОН,

- 969-й км трассы М-4 ДОН (Осиновая балка),

- 925-й км трассы М-4 ДОН,

- 362-й км трассы А-260,

- Белокалитвинское направление (н.п. Краснодонецкий, Синегорский, Богураевский, Красногорка).

Движение по федеральной трассе М-4 «Дон» на участке км 907 – км 983 в прямом и обратном направлениях приостанавливается 30 марта с 20.00 до особого распоряжения. Прекращение движения вызвано необходимостью ликвидации последствий снегопада. На помощь водителям, оказавшимся в заторе, направлены семь экипажей аварийных комиссаров с платных участков М-4 «Дон». Связь с ними необходимо держать по номеру *2323.

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