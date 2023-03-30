В МЧС назвали пункты обогрева на трассах.
Фото: Алена МАРТЫНОВА
В МЧС России по Ростовской области назвали пункты обогрева на трассах, где возникли заторы.
Так, за помощью автомобилисты могут обратиться:
- 960-й км трассы М-4 ДОН,
- 969-й км трассы М-4 ДОН (Осиновая балка),
- 925-й км трассы М-4 ДОН,
- 362-й км трассы А-260,
- Белокалитвинское направление (н.п. Краснодонецкий, Синегорский, Богураевский, Красногорка).
Движение по федеральной трассе М-4 «Дон» на участке км 907 – км 983 в прямом и обратном направлениях приостанавливается 30 марта с 20.00 до особого распоряжения. Прекращение движения вызвано необходимостью ликвидации последствий снегопада. На помощь водителям, оказавшимся в заторе, направлены семь экипажей аварийных комиссаров с платных участков М-4 «Дон». Связь с ними необходимо держать по номеру *2323.
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