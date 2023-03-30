Госавтоинспекция перешла на усиленный вариант работы. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Личный состав строевых подразделений Госавтоинспекции переведен на усиленный вариант работы для обеспечения безопасности движения и оказания помощи водителям, сообщают в пресс-службе ведомства.

На участке с 920 по 953 километр автодороги М-4 «Дон» в Каменском районе ограничили движение большегрузного транспорта и организовали их постановку на автостоянки до улучшения погодных условий.

Движение по федеральной трассе М-4 «Дон» на участке км 907 – км 983 в прямом и обратном направлениях приостанавливается 30 марта с 20.00 до особого распоряжения. Прекращение движения вызвано необходимостью ликвидации последствий снегопада.

Госавтоинспекция региона призывает водителей воздержаться от поездок по областным и федеральным трассам до улучшения погодных условий.

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