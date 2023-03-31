Появилось видео того, что происходит в многочасовой пробке на М-4 «Дон» из-за снегопада 30-31 марта 2023

Спасатели освобождают застрявшим машинам дорогу. Фото: ГУ МЧС По Ростовской области

Видео происходящего на М-4 «Дон» многокилометрового затора опубликовала пресс-служба МЧС по Ростовской области. В эти минуты спасатели принимают все возможные меры, чтобы помощь людям выбраться из снежного плена.

В многокилометровой пробке на несколько часов застряли сотни машин из донского и других регионов. Во многих машинах — дети. Люди оказались без запасов воды, еды, топливо, которое позволяет обогревать салон автомобиля, - на исходе.

По кадрам, снятым на заснеженной трассе пресс-службой экстренного ведомства, видно, что на место прибыла тяжелая техника от МЧС. Спасатели режут металлические отбойники, разделяющие полосы, чтобы дать возможность автомобилистам выехать в противоположном направлении.

Как только промежуток освобождается от металлического ограждения, в образовавшуюся нишу устремились один за другим уставшие водители. В окнах машин видно, что у некоторых в салоне на задних сидениях находятся дети.

Работа экстренных ведомств на месте продолжается. Как сообщил замгубернатора Сергей Бордяков, сейчас работает тяжелая техника, расчищая доступы к заблокированным автомобилям. Как только появится возможность — будет организован подвоз топлива, продуктов и при необходимости эвакуация.

Напомним, на трассе М-4 «Дон» организовано несколько пунктов обогрева:

- 960 км;

- 969 км;

- 925 км.

- На трассе А260 — 362 км.

На белокалитвинском направлении:

- Краснодонецкий;

- Синегорка;

- Богураевский;

- Ясногорка.

- Красный Сулин;

- Каменск-Шахтинский.

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