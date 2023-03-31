«Раскапывали метровые сугробы руками и ногами»: истории водителей, которые два дня провели в пробке на М-4 «Дон»

Многие водители все еще не могут уехать домой. Фото: читательница "КП-Ростов-на-Дону".

Сотни жителей Ростовской области 30 марта попали в многокилометровую пробку на трассе М-4 «Дон». Вот уже сутки автомобилисты из разных регионов стоят в снежных заторах из-за природной стихии. Без еды, воды и запасов топлива для обогрева.

Журналисты «КП-Ростов-на-Дону» пообщались с очевидцами и их родственниками, чтобы узнать о текущей обстановке.

«БОИТСЯ, ЧТО НЕ ДОТЯНЕТ ДО ЗАПРАВКИ»

Среди автомобилистов, попавших в километровую пробку, оказался 35-летний доставщик маркетплейса Алексей.

– Больше суток мужчина с диагнозом сахарный диабет провел в снежных заносах, - рассказала его жена Олеся. – Вчера утром он выдвинулся на газели из Чертково в Ростов. Ничего не предвещало беды, как уже в обед собрался жуткий затор. С того момента и по сей час Леша все еще находится там.

Как только узнала о происходящем, тут же забила тревогу, ведь отсутствие еды и воды для диабетиков очень опасно. В бутылке остались последние капли, бензина уже тоже почти нет. Чтобы сэкономить топливо, муж толком и не прогревал машину. Он боится, что такими темпами просто не дотянет даже до ближайшей заправки. А еще, сегодня в 4 часа утра съел последнее яблоко, и на этом из какие-либо запасы продовольствия закончились.

Пробка образовалась еще 30 марта. Фото: читательница "КП-Ростов-на-Дону".

В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ НУЖНЫ ВОДА И ЕДА

- Буквально 15 минут назад созванивалась с супругом, чтобы расспросить про обстановку, - продолжает женщина. – По его словам, весь ряд автомобилей, как стоял, так и продолжает стоять на 914 километре М-4 в сторону Ростова-на-Дону. Никакой помощи пока тоже нет, однако со мной все же связались волонтеры. Передала ребятам его сотовый, а также номера машины и координаты.

В ответ сотрудники добровольческих объединений расспросили, в чем сейчас нуждается Леша. Объяснила им, что в первую очередь это вода и еда. На что мне ответили, что подвоз пищи гарантировать не могут, возможны вода и бензин. Даже в такой ситуации, хочу верить, что волонтеры сдержат обещания, муж получит помощь. Также буду очень благодарна, если неравнодушные люди увидят номер газели А828МР 761 и не пройдут мимо.

СУТКИ НЕ МОГЛА СВЯЗАТЬСЯ С РОДНЫМИ

С похожей ситуацией столкнулась и ростовчанка Людмила. Вчера вечером женщина потеряла связь с родными.

– Днем 30 марта из Ростова в Волгоград на машине выехали мои родственники. В салоне были мама, сестра и ее муж, - рассказывает собеседница. - Позвонили часа в два и сообщили, что попали в сильный затор, а после связь пропала. Первым делом старалась звонить по всем возможным структурам, чтобы узнать хоть какие-то детали

Удалось прорваться на линию МЧС. Операторы ответили, что даже по самому плохому прогнозу, уже сегодня к восьми вечера все должны растащить. На данный момент службы обрезают ограждения, чтобы машины смогли хоть как-то проехать. Также спасатели сообщили, что через каждые два километра установлены пункты обогрева. По их словам, людям подвозят топливо, помощь всегда рядом. Конечно, все это хотя бы немного успокаивало, но тревожность за родню все равно была.

К счастью, час назад родственники перезвонили. Сейчас двигаются в сторону Волгограда, уже проехали Морозовск, поскольку там расчистили снег.

По словам водителей и пассажиров, откапывать приходилось не только свои машины, но даже спецтехнику. Фото: читатель "КП-Ростов-на-Дону".

«МАШИНА ПРОСТО ЗАДЫХАЛАСЬ»

Целые сутки провели в сугробах и супруги из Ростова. Екатерина и Константин направлялись из Ростова в Миллерово, но природная стихия изменила маршрут.

– В районе полуночи сняли видео, где понятно насколько сильно замело авто, - говорит девушка. – Двери еле открывались. Кое как вышли, а перед глазами – снежная стена в высоту около 180 сантиметров. И это я не преувеличиваю. Больше 6 часов раскапывали сугробы собственными силами, ведь машина элементарно задыхалась. Дошло до того, что дым стал попадать прямиком в салон.

Разгребали все руками и ногами, ведь лопаты есть далеко не у всех, а те у кого были, не сильно спешили делиться. Старались максимально держать себя в руках, но надежды на счастливый исход становилось все меньше. Да и силы подходили к концу, ведь ночка без сна и борьба с природной стихией – то еще испытание. А еще к нам ночью приезжали сотрудники МЧС. Раздавали воду и предлагали всем пострадавшим залить бензин. Создавалось ощущение, что часа через два-три от нас останутся лишь белые сугробы.

СДАЛАСЬ ДАЖЕ СНЕГОУБОРОЧНАЯ МАШИНА

Примерно в 10 утра, на участке, где находилась пара, порезали ограждения.

– Постепенно стали выпускать сначала фуры, а потом и легковые машины, – вспоминает Екатерина. – Казалось бы, уже хорошо, но нам еще предстояла задача откопать гигантскую кучу снега, мешавшую проехать вперед. С этой мартовской бурей сдалась даже снегоуборочная машина. Наши отважные мужчины вышли из своих авто, и давай все это расчищать. И свои, и соседские, и даже спецтехнику.

К счастью, уже через час препятствия миновали, а мы смогли развернуться в сторону Миллерово. Здесь отрезок уже полностью свободен. Правда по нашей полосе может встречаться импровизированной встречное движение, то слева, то справа. Лучше быть внимательнее.

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