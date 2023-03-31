Вывозят мамочек с детьми и раздают продукты: как жители Ростовской области помогают застрявшим на трассах водителям и пассажирам

Волонтеры "прочесывают" каждые 100 метров и ищут тех, кому нужна помощь. Фото: "Народный фронт".

Сотни водителей оказались в снежном плену на трассах в Ростовской области из-за снегопада 30 марта. Спустя почти сутки пробка сократилась до 21 км в северном направлении и до 29 км — в южном. Сейчас кроме пострадавших на месте много тех, кто пришел к ним на помощь: волонтеры, жители близлежащих населенных пунктов, дальнобойщики. Рассказываем, как люди поддерживают друг друга посреди снежного коллапса.

Более подготовленными к многочасовой пробке оказались дальнобойщики. Они одалживали специальное оборудование и делились пайком. Одна из пассажирок Оксана оказалась в пробке с маленьким ребенком. Когда топливо закончилось, на помощь пришел водитель фуры.

— Я всем советую: пока к вам не доехали, идите к фурам. Мы так и делали. Пока было топливо, сидели у себя, а потом попросились. Нам не отказали. Помогли с горячей водой, и мы смогли приготовить ребенку смесь. Стучитесь, вам не откажут, — Оксана.

Пробка сократилась до 21 км в северном направлении и до 29 - в южном. Фото: читатель "КП-Ростов-на-Дону".

Продукты, воду, бензин и дизель развозят пострадавшим волонтеры штаба #МЫВМЕСТЕ. Тридцать добровольцев работают на месте с полуночи. Они «прочесывают» каждые 100 метров: едут вперед и назад по участку и ищут тех, кто нуждается в помощи.

— Заливаем топливо, откармливаем, отпаиваем. Людей с ограничениями по здоровью, беременных женщин, детей вывозим. Обращаем внимание на автомобили, занесенных снегом. Бывает так, что человек устал, заснул. Нужно его разбудить, потому что в такую погоду это может быть опасно, — говорит заместитель руководителя штаба акции Иван Скиба.

Помогать приехали и жители близлежащих населенных пунктов. Екатерина из Белой Калитвы рассказала, что ее муж отправился на тракторе помогать дорожникам и сотрудникам МЧС в районе поселка Синегорского. В микрорайоне Гуково местные водители сами боролись с пробкой из автомобилей, которые пытались объехать М-4 через микрорайон Алмазный.

Люди находятся в пробке второй день. Фото: telegram-канал Василия Голубева.

— Образовалась пробка, развернуться не было возможности. Сын помогал водителям. А я стояла на аварийке и показывала другим, что проезда нет, чтобы хоть как-то расчистить путь водителям. К семи вечера кое-как удалось устранить этот затор, — говорит Елена.

С утра в группах в соцсетях появляются сообщения от людей, которые готовы приютить у себя водителей и пассажиров. Двери открыли и некоторые заведения, например, в Зверево.

— Есть люди, которые успели заехать в город. В гостиницах номера быстро закончились, поэтому люди ночуют на парковках магазинов. Мы работаем в кафе и можем помочь с горячей водой, туалетом, зарядкой телефона. Готова и к себе пустить, чтоб люди смогли искупаться, поесть, попить, — говорит одна местная жительница Анастасия.

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