«Держимся кое-как»: Застрявшие из-за снегопада в Ростовской области пациенты из Мариуполя на «скорой» из последних сил ждут спасателей

"Скорая" застряла в снежном плену по дороге в Мариуполь. Фото: Александра Мелконян

Экстренные службы пытаются вызволить машины, застрявшие в многокилометровой пробке на М-4 «Дон» в Ростовской области из-за мощного снегопада 30 и 31 марта. И, если на федеральной трассе часть автомобилей удалось отправить по домам, то на второстепенных дорогах водители и пассажиры переживают, что помощь до них не доберется. У многих спустя 20 часов в снежном плену не осталось ни еды, ни воды.

Запасы топлива во многих легковушках уже закончились, и чтобы не замерзнуть, люди просятся погреться друг к другу. Застрявшие в районе Новошахтинска и по дороге в сторону Гукова рассказали, что происходит сейчас.

«СКОРАЯ» В СНЕЖНОМ ПЛЕНУ

Если еще вчера вечером волонтеры, которые застряли на скорой помощи вместе с тремя пациентами из Мариуполя в снежном плену в Ростовской области, честно говорили, что боятся замерзнуть насмерть, но голоса были бодрыми, то сегодня сил уже не осталось.

- Стоим... - глухим голосом говорит волонтер Александра Мелконян. - Намело сильно, кругом бескрайние белые поля. Но температура +1, снег проседает, мужчины откапываются потихоньку. Подъехали какие-то военные машины, сказали, солдаты будут дорогу расчищать. Подвоза топлива еще не было. Но люди делятся друг с другом, хотя за столько часов на холоде надо принимать правильные решения: и с другими поделиться и сделать так, чтобы твои пассажиры не замерзли.

Скорая помощь приняла на обогрев пару человек, у кого в своей машине закончилось топливо. Фото: Александра Мелконян

С надеждой шестеро в «скорой» ждали подвоза горячей еды.

- Держимся кое-как. Пациентка наша, бабушка, как села вчера в шесть утра в «скорую», так и не двинется — на протезе, - вздыхает волонтер.

Дальше Александра прощается — говорит, сейчас сядет батарея, и боится остаться без связи.

Соседи из Гуково - МЧС и администрация - поехали на помощь и до сих пор расчищают дорогу застрявшим. Фото: Евгений Гриненко

АДМИНИСТРАЦИЯ ВМЕСТЕ С МЧС

На подмогу в соседний район выехали соседи — администрация города Гуково. Глава Евгений Гриненко не рад, что его отвлекают от дела, и за пару минут объясняет, что к чему.

- Мы вчера направили туда технику. И вместе с МЧС поехала и администрация — 30 автомобилей и рейсовый автобус, - говорит Евгений Александрович.

На подмогу от Гуково выехали 30 машин и рейсовый автобус. Фото: Евгений Гриненко

Дальше держим связь со «скорой» через волонтеров.

- Мы поговорили с Сашей буквально минуту, - сообщает ближе к полудню доброволец. Говорит: «Мы двинулись, минутку проехали и опять встали. Топливо есть, но, если минимальное движение пошло, уже хорошо!» Значит, и мы поближе можем подойти. Там М-4 расчищают, нам километров 15 осталось.

12.16: Начали движение в сторону Гукова! До места, где ожидают машину, четыре километра!

Движение в сторону Гукова началось! Скоро экипаж и пациенты скорой помощи будут в городе. Фото: Александра Мелконян

ЭВАКУИРОВАЛИ СНАЧАЛА ЖЕНЩИН И ДЕТЕЙ

Если экипаж скорой помощи вышел на волонтеров, то Роман забил тревогу в телеграм-канале губернатора.

- Я не знал, что делать. Моя жена, тесть, брат ехали из Гуково через Зверево в Лихую и застряли на второстепенной дороге, не на федеральной трассе, и о них могли благополучно забыть в этой суете, поэтому писал о них везде, - описывает ситуацию на ночь и утро Роман. - Рядом - ни населенных пунктов, ни магазинов, ни заправок, негде переночевать, купить еды и бензина. Вокруг - одни поля.

Роман благодарит спасателей из Зверева за грамотную эвакуацию его родных и всех, кто оказался в снежном плену в том районе. Фото: читатель "КП - Ростов-на-Дону" Роман

Мужчина благодарит спасателей из Зверево, которые грамотно организовали эвакуацию.

- Женщина, не запомнили родные, к сожалению, как ее зовут, кажется по фамилии Манько (Юлия Юрьевна — прим. ред.) - отдельная ей благодарность - детей и женщин вчера выводила, а сегодня остальных, чтобы привести к месту обогрева и питания, - продолжает собеседник. - Сейчас они в Зверево, в районе дома культуры отогреваются чаем.

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