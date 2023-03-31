Беременную женщину спасли из снежного затора на М-4 «Дон» в Ростовской области

Спасли беременную и еще 7 человек, в том числе 5 детей Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Ростовской области из снежного затора на трассе М-4 «Дон» спасли беременную женщину. Об этом утром 31 марта сообщил губернатор Василий Голубев.

По словам главы региона, женщину и еще 7 человек, в том числе 5 детей, вызволили из затора на 962 км. Это смогли сделать после того, как спасатели срезали металлическое барьерное ограждение.

По состоянию на 8 часов утра 31 марта, в других местах трассы, в пунктах временного размещения, находились 187 человек, в том числе 58 детей. Эвакуировали к утру 57 человек.

По состоянию на 11 часов 31 марта, внутри пробки возобновили движение в обе стороны, сообщает управление МЧС. Напомним, вечером 31 марта протяженность затора составляла около 60 км, утром 31 марта - 30 км, сейчас - 21 км.

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