Глава Ростовской области рассказал о работе на трассе М-4 «Дон» в режиме ЧС

К утру 31 марта на М-4 «Дон» возобновили движение фур в направлении Москвы. Фото: телеграм-канал губернатора Василия Голубева

По состоянию на 8 утра 31 марта, на трассе М-4 «Дон» в Ростовской области протяженность затора составляет 30 км. Эвакуировано уже 57 человек, об этом в Telegram сообщил губернатор Василий Голубев.

- Развернуто 8 мобильных пунктов обогрева и питания, 17 пунктов временного размещения, в ПВР находятся 187 человек, из них 58 детей. Эвакуировано 57 человек, - написал Василий Голубев.

Также, по словам главы региона, людям, застрявшим в заторе, уже раздали 1300 литров бензина и 1700 литров дизельного топлива. Организовали 8 маршрутов доставки продуктов.

- Спасатели сделали 4 технологических разрыва в барьерном ограждении. На 962 км сделан еще один такой разрыв. Оттуда были эвакуированы еще 8 человек, в том числе 5 детей и одну беременную женщину. Всего к ликвидации ЧС привлекли 232 человека и 150 единиц техники, - рассказал Василий Голубев.

Добавим, по данным МЧС, к утру 31 марта на М-4 «Дон» возобновили движение фур в направлении Москвы. Ранее сообщили, что из-за непогоды поезда стали отставать от графика.

Напомним, затор на десятки километров растянулся в Каменском районе из-за непогоды, которая обрушилась на регион вчера, 30 марта. Осадки и ночные заморозки до -4 градусов также ожидаются 31 марта, 1 и 2 апреля. Днем должна сохраняться плюсовая температура

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В пунктах временного размещения на М-4 ДОН находятся 34 ребенка

Всего размещено 147 человек (подробности)