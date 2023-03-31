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НовостиОбщество31 марта 2023 5:46

На трассе М-4 ДОН возобновляется движение в направлении Москвы

Ведутся работы по расчистке дорожного полотна
Полина ШЕВЧЕНКО
На трассе М-4 ДОН возобновляется движение в направлении Москвы.

На трассе М-4 ДОН возобновляется движение в направлении Москвы.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

По состоянию на 8.00 на трассе М-4 ДОН возобновляется движение фур в направлении Москвы. Об этом сообщают в пресс-службе МЧС по Ростовской области.

На месте работают 8 стационарных пунктов обогрева и питания, доставка продуктов осуществляется по 7 маршрутам, также организован подвоз топлива для заправки.

Произведен демонтаж 5 барьерных ограждений, ведутся работы по расчистке дорожного полотна и организации «карманов» для проезда автомобилей.

Напомним, из-за непогоды в Каменском районе на трассе образовался многокилометровый затор. К 6.00 «пробка» на трассе М-4 ДОН сократилась до 30 км.

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