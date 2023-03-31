Поезда стали отставать от графика из-за снегопада в Ростовской области. Фото: Иван МАКЕЕВ

30 марта в Ростовской области из-за снегопада поезда начали отставать от графика движения, сообщили в «СКЖД».

Так, на перегоне Лихая – Каменская были задержаны пассажирские поезда №310 Адлер – Воркута, №165 Симферополь — Москва, №360 Калининград – Адлер, №304 Москва – Имеретинский Курорт, №8 Санкт-Петербург – Севастополь.

Напомним, из-за непогоды в Каменском районе на трассе образовался многокилометровый затор. К 6.00 «пробка» на трассе М-4 ДОН сократилась до 30 км.

Из-за непогоды без энергоснабжения остались почти 35 тысяч жителей в 8 районах и 3 городах Ростовской области. Сейчас энергетики восстановили энергоснабжение 15 тысячам дончан.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В пунктах временного размещения на М-4 ДОН находятся 34 ребенка

Всего размещено 147 человек (подробности)