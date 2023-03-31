В пунктах временного размещения на М-4 ДОН находятся 34 ребенка. Фото: Иван МАКЕЕВ

В пунктах временного размещения находятся 147 человек, в том числе 34 ребенка, сообщает пресс-служба МЧС по Ростовской области.

Затор на трассе М-4 ДОН сократился до 30 км. Сейчас ведутся работы по организации «карманов» с помощью бульдозеров на 940 и 950 км трассы для проезда легковых автомобилей и грейдера. Работают грузовые эвакуаторы по поднятию автомобилей.

По состоянию на 03.00 развернуто 8 мобильных пунктов обогрева и питания и 7 пунктов временного размещения. Организовано 7 маршрутов доставки продуктов.

Спасатели эвакуировали 20 человек.

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