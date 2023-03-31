Прокуратура проверяет ход ликвидации последствий снегопада на трассах Ростовской области

Прокуратура берет на контроль действия всех ведомств при ликвидации последствий стихии. Фото: ГУ МЧС по Ростовской области
Прокуратура Ростовской области осуществляет надзорное сопровождение хода и результатов аварийно-восстановительных работ по ликвидации последствий сильного снегопада. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
- Контролируется соблюдение уполномоченными органами прав граждан, оказавшихся на заблокированных из-за снегопада трассах, - уточнили в прокуратуре донского региона.
Напомним, из-за стихии в снежном плену на трассах Ростовской области оказались сотни машин. На трассе М-4 «Дон» с 20.00 30 марта и до особого распоряжения перекрыто движение на участке км 907 – км 983. «Росавтодор» привлекает к расчистке технику со строительных объектов из нескольких регионов.
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